Национальный оператор UZTELECOM теперь предоставляет подключение интернет-услуг и IP-телефонии практически в любой точке Ташкента.

Подключение к услугам компании осуществляется в установленном порядке во взаимодействии с управляющими компаниями многоэтажных домовладений, зданий и сооружений.

Также у абонентов есть возможность получить бесплатный Wi-Fi-роутер. Достаточно подключиться к сети интернет в рамках условий акции и активно пользоваться услугами на одном из тарифных планов: YANGI-3, YANGI-4 или YANGI-5. По истечении 12 месяцев (12 расчетных периодов), Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента.

Акция действует до 30 июня.

Подключить услуги можно, оставив заявку с помощью Telegram-бота, на сайте или позвонив на короткий номер: 1090.

UZTELECOM — национальный оператор.

Единый call-центр: 1084.

Социальные сети UZTELECOM: utc.uz/scl

Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Сайт: uztelecom.uz

Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz

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