Национальный оператор UZTELECOM теперь предоставляет подключение интернет-услуг и IP-телефонии практически в любой точке Ташкента.
Подключение к услугам компании осуществляется в установленном порядке во взаимодействии с управляющими компаниями многоэтажных домовладений, зданий и сооружений.
Также у абонентов есть возможность получить бесплатный Wi-Fi-роутер. Достаточно подключиться к сети интернет в рамках условий акции и активно пользоваться услугами на одном из тарифных планов: YANGI-3, YANGI-4 или YANGI-5. По истечении 12 месяцев (12 расчетных периодов), Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента.
Акция действует до 30 июня.
Подключить услуги можно, оставив заявку с помощью Telegram-бота, на сайте или позвонив на короткий номер: 1090.
UZTELECOM — национальный оператор.
Единый call-центр: 1084.
Социальные сети UZTELECOM: utc.uz/scl
Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.
Telegram-бот: t.me/utc_uzbot
Сайт: uztelecom.uz
Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz
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