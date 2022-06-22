В Женеве 21 июня состоялось пятое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В мероприятии приняли участие более 60 делегаций стран-членов ВТО, а также представители международных организаций и зарубежные эксперты.

Все 25 выступивших государств-членов, в том числе США, Европейский союз, Великобритания, Россия, Турция, Индонезия, Республика Корея, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие, единогласно заявили о полной поддержке вступления Узбекистана в ВТО.

Представители стран подчеркнули, что присоединение Узбекистана к организации позволит республике в полной мере интегрироваться в многостороннюю торговую систему, придаст импульс развитию торгово-экономических связей со всеми странами-членами, активизирует расширение правовой системы международно-экономических отношений на глобальном уровне, отметили в МИВТ.





На мероприятии была дана позитивная оценка результатам деятельности Межведомственной комиссии по работе с ВТО в рамках процесса присоединения Узбекистана к организации, в том числе в спектре подготовки расширенного пакета документов и ведения двусторонних переговоров по доступу на рынок страны.

Выступая на открытии заседания рабочей группы, председатель Межведомственной комиссии по работе с ВТО — заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков отметил важность и абсолютную приоритетность присоединения Узбекистана к ВТО в качестве одного из основных направлений реформ во внешнеэкономической политике страны.

Глава делегации Узбекистана подтвердил твердую решимость страны в активном продвижении процесса вступления Узбекистана в ВТО и завершении двусторонних переговоров со всеми заинтересованными государствами-членами организации в ближайшее время.

Согласно повестке дня, рабочая группа начала детальное обсуждение представленных документов по внешнеторговому режиму Узбекистана, в том числе фактологического резюме, ответов на вопросы стран-членов, информации об экономической политике, реализуемых в стране мерах по приватизации государственных активов, таможенно-тарифной политике, государственной поддержке сельского хозяйства, промышленных субсидиях.

Делегация Узбекистана также проводит в Женеве ряд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с США, ЕС, Канадой, Бразилией, Швейцарией, Индонезией, Саудовской Аравией, Монголией и другими ключевыми государствами-участниками ВТО, а также членами рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию.

Напомним, предыдущее, четвертое заседание группы прошло в июле 2020 года в онлайн-режиме после почти 15-летнего перерыва.

Сардор Умурзаков, выступая на 12-й министерской конференции (МК12) Всемирной торговой организации 12 июня в Женеве, отметил, что из-за негативных последствий пандемии процесс присоединения к организации усложнился. Он призвал стран-участниц ВТО к большей гибкости и заверил, что Узбекистан намерен завершить процесс вступления как можно скорее.