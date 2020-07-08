Узбекистан и Всемирная торговая организация (ВТО) 7 июля после почти 15-летнего перерыва возобновили заседания совместной рабочей группы по вступлению страны в эту организацию, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Из-за коронавируса встреча прошла в формате видеоконференции.

Рабочая переговорная группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана в 1998 году. В последующие годы эта рабочая группа собиралась трижды, последний раз — в октябре 2005 года. В феврале МИД рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта — начале апреля. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.

Делегацию Узбекистана на четвертом заседании рабочей группы по вступлению в ВТО во вторник возглавил заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Мероприятие было организовано 7 июля на специальной онлайн-платформе в «гибридном формате»: делегации государств-участников участвовали непосредственно в здании штаб-квартиры ВТО в Женеве, другие участники, в том числе эксперты из различных стран — по видеоконференцсвязи.

«По итогам заседания достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг», — говорится в сообщении. Стороны также договорились о переходе к следующей стадии переговоров — подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

По данным пресс-службы, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения к организации и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в данной инициативе. «Также с заявлениями о поддержке вступления Узбекистана в ВТО выступили представители ряда других стран, региональные и тематические группы», — добавили в министерстве.

Напомним, в июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИДа, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.