В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прокомментировали видео пожара на улице Фергана йули в Мирабадском районе Ташкента, распространившиеся в социальных сетях.

В среду, 22 июня, в 9:03 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании в ресторане быстрого питания Evos.

Спасатели прибыли на место в 9:12. На место происшествия работали четыре пожарно-спасательных экипажа.

Пожар был локализован в 9:24 и потушен в 9:37.

Огонь повредил около 60 кв. м строения. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало, добавили в МЧС.