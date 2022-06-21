Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дальнейшем развитии дзюдо 20 июня.

Дзюдо является олимпийским и паралимпийским видом спорта. Постановлением президента запланированы меры по формированию интереса к дзюдо у детей с дошкольного возраста, а также женщин, увеличение количества залов по дзюдо в средних общеобразовательных школах, поэтапное включение этого вида спорта в программу занятий по физподготовке военнослужащих Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов, организацию кружков для учащихся и студентов вузов и другое.

Создаётся Академия дзюдо для повышения профессионального мастерства и квалификации спортсменов, тренеров, тренеров-селекционеров, судей и иных специалистов по дзюдо и парадзюдо. С 2023 года должно начаться строительство учебно-тренировочной базы для национальных сборных команд по дзюдо в посёлке Акташ Бостанлыкского района Ташкентской области.

С 2022/2023 учебного года направление образования бакалавриата «Дзюдо и спортивная деятельность» открывается в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека. В октябре в Ташкенте пройдёт чемпионат мира по дзюдо среди взрослых за счёт спонсоров и Федерации дзюдо Узбекистана.

С 2023 года в детских садах начнут внедрять проект «Дошкольное дзюдо», в средних общеобразовательных школах — программу «Дзюдо для детей» (в школах, оснащённых спортивными залами и отобранными Министерством народного образования, занятия на основе пожеланий учащихся во внеурочное время будут проводить тренеры, привлечённые из спортивных школ).

Также с будущегогода ежегодно поручено направлять до 5 млрд сумов из средств Фонда содействия реформам в сфере народного образования на обеспечение отобранных школ учебными пособиями, татами, аксессуарами и принадлежностями для популяризации этого вида спорта.

С 2023 года по дзюдо в традиционной форме будут проводить: