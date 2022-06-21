Программа развития ООН совместно с Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана запустила Национальный диалог женщин-лидеров Узбекистана" для содействия расширению прав и возможностей женщин, гендерного равенства, лидерских навыков женщин, информирования общественности о равенстве между мужчинами и женщинами, а также для проведения широкого публичного обсуждения реформ в рамках Национальной стратегии гендерного равенства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

Диалог стремится объединить более 180 женщин из различных областей в 14 регионах для решения проблем гендерного равенства в стране. Основные целями являются:

выявление основных проблем женщин в каждом регионе в предпринимательстве, науке, информационных технологиях, спорте и культуре и СМИ;

поддержка женщин-лидеров с ограниченными возможностями;

содействие устранению гендерных стереотипов и вредных социальных норм, ведущих к гендерному насилию и неравенству;

разработка программ/планов действий и рекомендаций для органов государственной власти, помогающих кардинально улучшить положение женщин в каждом регионе.





Помощник администратора и директор Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер в своем видеообращении отметила: «Национальный Диалог женщин-лидеров играет жизненно важную роль в усилении голоса женщин, создавая сеть поддержки молодых лидеров завтрашнего дня в развитии своих профессиональных навыков и расширении своих возможностей. Диалог создаст условия для устойчивого будущего для женщин и девочек, в котором мы все нуждаемся, и они должны быть в авангарде и могут вести за собой».





«Узбекистан сейчас находится на очень интересном пути реформ, направленных на укрепление гендерного равенства, с очень сильным гендерным лидером в лице Танзилы Нарбаевой. Диалог внесет положительные изменения в повседневную жизнь женщин и их возможности. Гендерное равенство имеет большой шанс сделать шаг вперед в этой стране», — заявила заместитель директора Регионального бюро ПРООН Марина Уолтер, которая пребывает в Узбекистане с официальным визитом.





В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о новых подходах, идеях и инициативах для помощи женщинам, проводимых в стране реформах, инновациях, обеспечивающих их активное участие в политических процессах, и ведущей роли женщин в этих процессах. В завершение мероприятия был принят план работы Национального диалога.