Региональная авиакомпания Silk Avia, являющаяся дочерней компанией Uzbekistan Airports, планирует запустить первые рейсы в сентябре-октябре. Об этом сообщила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева в интервью проекту Alter Ego.

Silk Avia была зарегистрирована в сентябре 2021 года. Основной целью её создания заявлено обеспечение узбекистанцев внутренними авиаперевозками по доступным ценам. Рано Джураева объяснила, почему произошла задержка с запуском лоукостера.

«Создать авиакомпанию очень трудно. Я это предлагала ещё два года назад. Сейчас я предложила сделать этот стартап, а потом кто-то у меня его возьмёт и будет дальше управлять. Очень трудно найти самолёты, на которых я остановилась. Мы сделали бизнес-план и сравнили различные региональные самолёты по экономке и остановились на ATR 72−600», — заявила она.

По её словам, ближнемагистральный региональный лайнер французско-итальянского производителя ATR показывает «лучшую экономность». Silk Avia планировала закупить три таких самолёта на 70 мест.

«Теперь их надо найти на рынке. На рынке их нет. Это самый популярный самолёт в региональных перевозках… 75% всех перевозок в регионах на этих самолётах. Мы сейчас ищем на рынке эти самолёты и вроде нашли», — отметила она.

Рано Джураева назвала вторым важным фактором формирование лётного состава. По её словам, местные специалисты отправляются во французскую Тулузу для обучения, кроме того, привлекаются лётчики из России.

«Третий очень важный фактор — система продаж, которая необходима нам для продажи билетов в телефоне. Четвёртое — техническое обслуживание самолётов. Мы сейчас сделали программы совместно с UAT (Uzbekistan Airways Technics — ред.), чтобы можно было там ремонтировать и поддерживать лётную годность этих самолётов. Они тоже будут обучаться в Тулузе», — заявила глава компании.

Руководитель Uzbekistan Airports обозначила сроки запуска первых авиарейсов. «Мы планируем запустить в сентябре-октябре первые рейсы. Сейчас для этого делаем всё», — сказала она.

Напомним, Silk Avia планировала развитие до 40 маршрутов. «Тарифы будут сопоставимы с железнодорожными. Это благотворно скажется и на развитии внутреннего туризма, и на конечной стоимости авиабилетов для потребителя», — отмечала Рано Джураева.