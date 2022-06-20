Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июня провел встречу с членами конституционной комиссии по реформе Основного закона страны. В своем выступлении глава государства остановился на четырёх приоритетных направлениях конституционной реформы.

В качестве первого направления президент указал «человека, его жизнь, свободу и достоинство, неприкосновенные права и интересы».

«Возвышение человеческого достоинства, по сути, должно быть конституционной обязанностью и приоритетной задачей органов государственной власти. Эти принципы должны чётко отразиться в нашей обновляемой Конституции, найти своё совершенное правовое решение», — сказал он.

Подчеркивая, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека, глава государства предложил внести в Конституцию положение о том, что «в Узбекистане смертная казнь запрещена».

Президент предложил отразить в Основном законе «Правило Миранды» и принципы «Хабеас корпус». «При задержании человека его права и причина задержания должны быть разъяснены простым языком», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость прописать в Конституции, что судимость лица и вытекающие из неё правовые последствия не могут быть основанием для ограничения прав его родственников.

Он также высказался за укрепление конституционных основ гуманного обращения с лицами, лишенными свободы.

При рассмотрении дел административной, гражданской, хозяйственной, уголовной ответственности и по другим направлениям меры правового воздействия, применяемые к лицу, должны быть достаточными для достижения законной цели и по возможности необременительными для лица, отметил глава государства.





Во втором направлении предложено закрепить в Конституции идею «Узбекистан — социальное государство».

В социальном государстве создаются достойные условия жизни для всех, никто не остаётся без внимания, один на один со своими проблемами, отметил президент.

«Забота государства о мужчинах и женщинах, семьях и детях, молодёжи и престарелых, лицах с инвалидностью, всех людях, будь то в стране или за рубежом, должна быть закреплена в Конституции», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев предложил отразить в Основном законе обязанности государства по обеспечению населения жильем, укреплению экономических и духовных основ семьи, созданию всех условий для обеспечения интересов и полноценного развития детей, поддержке лиц с ограниченными возможностями, охране здоровья человека и окружающей среды.

Третье направление заключается в чётком определении в Конституции статуса махалли и обязанностей государственных органов в процессе взаимодействия с ней.

При этом президент предложил отразить принцип о том, что махалля не является частью системы органов государственной власти, может самостоятельного решать вопросы локального значения на местах и получать поддержку от государства в этих целях.

Четвертое направление, озвученное главой государства, — совершенствование государственного управления и укрепление народовластия.

«Мы нацелены на построение демократического государства, живущего заботами народа. Это означает, что государство, его органы и должностные лица работают для народа, служат ему. Будет установлен народный контроль над государственной властью. Предлагаю внести в Конституцию нормы, обеспечивающие открытость, прозрачность и подотчётность в деятельности государственных органов, а также компактность и экономичность этих органов», — заявил он.

Президент заявил, что пришло время исключить из Конституции норму о том, что хокимы одновременно возглавляют кенгаши народных депутатов. По его словам, это повысит ответственность хокимов перед депутатами.

Шавкат Мирзиёев также предложил передать Сенату полномочия президента по утверждению указа о назначении главы Агентства по противодействию коррупции и права назначения и увольнения председателя Счётной палаты.

Глава государства предложил ввести в Конституцию институт внесения законодательных предложений. Согласно этому предложению, группы из не менее 100 тысяч граждан смогут вносить свои законодательные предложения в Законодательную палату.

Президент отметил необходимость расширения полномочий правительства и определения в Конституции ответственности Кабинета министров и хокимиятов по вопросам экологии, молодёжи, поддержки семьи, социальной защиты лиц с инвалидностью, развития общественного транспорта, создания условий для отдыха населения и поддержки институтов гражданского общества.

Глава государства также указал на важность обновления концептуально-правовой базы внешней политики Узбекистана с учётом происходящих в мире изменений.





«Предлагаю внести в нашу Конституцию статью о том, что Узбекистан проводит миролюбивую и дружественную политику со всеми странами, в первую очередь с соседями, его внешняя политика основывается на уважении прав и свобод человека, принципов и норм территориальной целостности», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что с учётом конституционных реформ нужно разработать новую редакцию Концепции национальной безопасности и Концепции внешней политики Узбекистана.

Согласно законодательству, парламент имеет полномочия самостоятельно вносить изменения в Конституцию. Однако Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть проект Конституции на всенародном референдуме.

«Если мы проведем конституционную реформу на основе мнений и поддержки наших граждан, путём референдума, это будет настоящим выражением воли нашего народа — истинно народной Конституцией», — сказал он.

«Наша главная цель — обеспечить стабильность в обществе и поступательное развитие нашей неповторимой страны! «Я призываю весь наш народ к единству и сплоченности в достижении этой великой цели», — заявил президент.