Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по реформе Конституции предложил отразить в Основном законе страны «Правило Миранды» и принципы «Хабеас корпус», передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Анализы показывают, что при задержании человека правоохранительные органы не объясняют ему, за что он задержан и каковы его права, сказал глава государства.

«В результате права подозреваемого остаются под угрозой с момента задержания. Для предотвращения подобных случаев необходимо применять „правило Миранды“, отраженное в Конституциях и законах многих стран, а также в международных документах по правам человека. То есть при задержании человека его права и причина задержания должны быть разъяснены простым языком», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев считает, что пришло время закрепить это правило в Конституции.

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Кроме того, по его словам, необходимо развивать институт «Хабеас корпус».

«То есть лицо не может быть задержано более чем на 48 часов до решения суда. Мы должны отразить в Конституции положение о том, что если суд не вынесет в установленный срок решение об аресте или ином ограничении свободы, то такое лицо должно быть немедленно освобождено», — сказал президент.

Стоит отметить, что эти принципы уже прописаны в законодательстве Узбекистана. В частности, с 15 мая 2020 года правоохранительные органы обязаны (статья 224 УПК):

  • назвать себя и по требованию задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий личность;
  • сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении преступления;
  • разъяснить задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний;
  • уведомить задерживаемого, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него;
  • потребовать от задерживаемого проследовать в ближайший орган внутренних дел или иной правоохранительный орган.

Указанные выше процессуальные действия в обязательном порядке фиксируются видеозаписью. Допускается их осуществление без фиксации видеозаписью в случаях, не терпящих отлагательства.

При задержании лица без фиксации видеозаписью сотрудник органа внутренних дел или другого правоохранительного органа обязан разъяснить процессуальные права задержанного с обязательной фиксацией видеозаписью после доставления его в здание ОВД или иного правоохранительного органа. Задержанный должен ознакомиться с видеозаписью.

Кроме того, согласно статье 226 УПК, срок задержания составляет не более 48 с момента фактического задержания лица (момент фактического ограничения его прав на свободное передвижение). При представлении необходимых и достаточных обоснований со стороны дознавателя, следователя или прокурора решением суда задержание может быть продлено дополнительно на 48 часов.

Правило Миранды (англ. Miranda warning) — юридическое требование в США, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. Выбор конкретной формулировки остаётся на усмотрение должностных лиц правоохранительных органов, осуществляющих задержание. В разных штатах они различаются, наиболее типичной является следующая:

«Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»

«Хабеас корпус» (лат. habeas corpus) — институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности; он также входит в правовые системы других стран англосаксонской правовой семьи. В соответствии с правилом «Хабеас корпус» задержанный человек — или другой человек от его имени — может обратиться к суду с жалобой на произвольный арест или задержание, и потребовать выдачи специального судебного приказа, предписывающего доставить задержанного в суд для проверки законности такого ареста или задержания.