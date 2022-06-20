Beeline Uzbekistan начал подключать eSIM осенью 2021 года. Карты нового типа представляют собой встроенные модули, которые сейчас устанавливаются в большинстве моделей гаджетов, работающих в мобильной сети. Главное преимущество eSIM в том, что их нельзя сломать или потерять.

Желающих бесплатно получить eSIM от Beeline Uzbekistan оказалось много. Однако рост их числа сдерживался необходимостью лично приезжать для оформления в офисы оператора. Теперь это препятствие устранено: клиенты могут пройти процесс регистрации удаленно. В настоящее время эта услуга уникальна для телеком-рынка Узбекистана.

Заявки на удаленную регистрацию eSIM принимаются на сайте nomer.beeline.uz. Сначала выбирается номер, после чего необходимо нажать «Оформить заказ» и указать в обязательных полях личную информацию. Затем в специальном разделе нужно скачать бланки заявлений для регистрации. Также требуется добавить два селфи: с документом, удостоверяющим личность, и подписанным регистрационным бланком. Все эти меры позволят удаленному digital-офису провести идентификацию личности и убедиться, что заявление поступает от самого абонента.

После проверки информации сотрудник Beeline Uzbekistan может позвонить клиенту для уточнения деталей. Если же в этом нет необходимости, происходит регистрация новой eSIM, о чем абонент уведомляется в личном кабинете услуги. Личный кабинет создается на сайте nomer.beeline.uz после отправки заявки в компанию. Там же размещается бланк с QR-кодом, после сканирования которого нужно выбрать тарифный план и пополнить баланс. После этого карта начинает полноценно работать в сети.

«Разумеется, и при дистанционной регистрации eSIM клиенту нужно потратить некоторое время. Но этот способ все равно намного быстрее и удобнее, чем визит в салон связи. Особенно услуга понравится жителям населенных пунктов, где не представлены салоны Beeline. В этом случае экономия времени окажется весьма существенной, а инновационные eSIM — полностью доступными», — прокомментировал запуск удаленного digital-офиса коммерческий директор компании Beeline Uzbekistan Максим Ефремов.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

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