Жених из Узунского района Сурхандарьинской области, ударивший невесту на свадьбе, принёс извинения и пообещал, что такое больше не повторится. Мать девушки подтвердила, что зять извинился, говорится в сюжете телеканала Mening Yurtim.

«Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил супруг.

В телесюжете отмечается, что молодая пара была помолвлена год назад. Они подали заявление в ЗАГС 10 мая, но получили свидетельство о заключении брака только 15 июня — спустя 9 дней после свадьбы.

На видео видно, что после того, как жених ударил невесту, к ней подошла женщина и увела её со сцены. Предположение, что она является матерью девушки, подтвердилось. В интервью телеканалу мать рассказала, что после извинений со стороны родственников жениха свадьба продолжилась. Она позвонила дочери, которая сказала, что они живут хорошо.

ОВД района открыл в отношении мужчины административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство). Однако из-за отсутствия претензий со стороны невесты и её заявления суд не стал применять наказание в отношении жениха, говорится в репортаже.

Ранее «Газета.uz» писала, что видео получило широкий резонанс в зарубежных СМИ. Об этом написали немецкое издание Bild, а корейский телеканал JTBC показал ролик в своем эфире.