Впервые с начала войны Украину посетили лидеры четырех стран Евросоюза, 16 июня в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщил Reuters.

Европейские лидеры в поезде «Украинской железной дороги».

Поскольку авиасообщение в стране прервано, политики прибыли на поезде. Они также осмотрели город Ирпень в Киевской области, разрушенный боевыми действиями в начале войны.

Европейские лидеры, выступая по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили, что Украина принадлежит к «европейской семье».

«Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины, — сказал Эммануэль Макрон, добавив: — Европа с вами — столько, сколько потребуется, до самой победы».

Эмманюэль Макрон отметил, что предоставление Киеву статуса кандидата «будет сопровождаться дорожной картой, а также предполагать учет ситуации на Балканах и в соседнем регионе, в частности в Молдове».





Глава Франции также заявил, что Запад не будет требовать от Украины никаких уступок России и что мирные переговоры могут проходить только на условиях Киева, а Франция и Германия не будут за спиной украинцев вести переговоры с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц также высказался за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, пишет Deutsche Welle.

«Германия выступает за положительное решение для Украины. Это же касается и Молдовы», — отметил он. До сих пор Олаф Шольц открыто не обозначал свою позицию относительно статуса кандидата для Киева, отмечают немецкие СМИ.

Канцлер Германии заверил Украину в дальнейшей полной поддержке в ее борьбе против российской агрессии. «Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, будет продолжена в финансовом, гуманитарном, а также военном плане. И мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость», — заявил Олаф Шольц.

Главы Франции, Германии и Италии в Ирпене.

Кроме того, Олаф Шольц заявил: необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана «захватить часть Украины с помощью жестокого насилия» и от своей «империалистической концепции изменения границ стран». Канцлер Германии назвал «иллюзией [президента России Владимира] Путина» ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени. Германия отвергает «мир под диктовку» на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке, заявил Олаф Шольц.

Премьер-министр Италии Марио Драги в своем выступлении подчеркнул, что «Украина должна иметь возможность выбрать тот мир, который хочет, который будет приемлем для ее народа», поскольку только в этом случае мир будет продолжительным. Он также отметил, что Италия хочет видеть Украину частью ЕС.

«Гуманитарный кризис в Украине не должен превратиться в глобальную катастрофу», — отдельно подчеркнул Марио Драги.





В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил: «Гарантировать Украине, Республике Молдова, Грузии на заседании Евросовета на следующей неделе статус кандидатов в члены ЕС необходимо для создания прочного и долговечного щита вокруг наших ценностей».

«Мы находимся на поворотном этапе европейской истории. Экстраординарные времена требуют экстраординарной стратегии и провидческих решений, — отметил Клаус Йоханнис. — На карту поставлена наша способность планировать безопасность и стабильность в нашем регионе. Времени на раздумья нет».

«Мы ценим уже оказанную партнерами поддержку, ожидаем новых поставок, в первую очередь тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем противоракетной обороны», — сказал Владимир Зеленский.





«Каждый день промедления или промедления решений — это возможность для российских военных убить украинцев или разрушить наши города, — подчеркнул он. — Чем более мощное оружие мы получим, тем быстрее сможем освободить наш народ, нашу землю».

Вскоре после прибытия европейских лидеров в Киеве сработала воздушная тревога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины, выразил надежду, что политики «не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием», сообщило РИА Новости.

«Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств […] не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания в нее оружия. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, просто нанесет дальнейший новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют этот контакт для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал Дмитрий Песков.

Украина и возможное кандидатство в ЕС

Окончательное решение о предоставлении стране статуса государства-кандидата принимают все 27 стран Евросоюза, пишет Meduza. Заявку на вступление в ЕС Украина подала 28 февраля, затем за месяц заполнила кандидатский опросник ЕС.

Теперь Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен либо рекомендует предоставить Украине статус кандидата, либо откажет в этой рекомендации. Предполагается, что положительное решение ЕК примет с большой вероятностью, учитывая заявления четырех европейский лидеров, сделанные в Киеве. В этом случае 23 июня пройдет голосование всех стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Решение там должно быть принято единогласно.

Однако даже если Украина получит статус кандидата, до полноценного вступления в Евросоюз страна должна будет провести существенные реформы. По разным оценкам, процесс вступления может занять от 10 до 20 лет.

Ресурс об украинской евроинтеграции «Европейская правда» описывает эти реформы так: «Невозможно присоединиться к ЕС авансом, не выполнив домашнюю работу. Невозможно войти в общий рынок, не адаптировав все стандарты, являющиеся частью общего права ЕС, по той простой причине, что это развалит этот внутренний рынок. И речь идет не только о стандартах производства. Демократия, антикоррупция, отдельные политические реформы и т. д. также критичны для общего рынка. Нельзя говорить о единых правилах рынка на несколько государств, если у них нет общих антимонопольных правил. Не может быть общего рынка без одинаково действенной системы правосудия, защиты прав инвесторов и так далее».

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Здесь и ниже: европейские лидеры осматривают разрушения в Ирпене.