Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз.

«Сегодня я подписал заявку на членство в Европейском союзе. Уверен, что это реально», — написал он в своём Telegram-канале.





Фотография документа опубликована в Telegram-канале Верховной рады. Заявка адресована главам Евросовета, Европарламента, а также Эмманюэлю Макрону — президенту Франции, председательствующей в ЕС.

Днём ранее — 27 февраля — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза хотят видеть Украину в европейской семье.

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — сказала фон дер Ляйен.

26 февраля украинский лидер поднял вопрос о присоединении страны к Евросоюзу во время переговоров с председателем ЕС Шарлем Мишелем. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», — заявил он по итогам беседы.

Как пишет РБК, в 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации. Конфликт вокруг подписания этого документа стал одной из причин Евромайдана, по итогам которого был свергнут президент Виктор Янукович. В 2019 году занимавший пост президента Петр Порошенко сообщал о планах страны подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году.