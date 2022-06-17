Презентация новых учебников по русскому языку как иностранному для 2−11 классов школ прошла в школе №110 города Ташкента 17 июня, сообщил Республиканский центр образования при Министерстве народного образования.

Учебники созданы и выпущены в рамках проекта «Зўр!», направленного на повышение качества обучения русскому языку и образования на нём в школах Узбекистана с узбекским и родственными ему языками обучения, совместно центром и Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.





Учебники созданы в рамках Национальной учебной программы Узбекистана с учётом современных стандартов образования, передовых учебных методик и системы оценивания. Они направлены на развитие четырёх языковых навыков — чтения, слушания, говорения и письма — и имеют аудиоприложения. Отдельное внимание уделено визуальной составляющей подачи материала. Учебник для каждого класса содержит по два проектных задания и словари.