С января по май нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов были выявлены на 61 дехканском рынке по Узбекистану. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благосостояния и общественного здоровья Мафтуна Саидова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу.
По её словам, за 279 дехканскими рынками по стране закреплены 558 специалистов санитарной службы, которые ведут там мониторинг.
За пять месяцев были выявлены 158 человек, осуществлявших продажу мяса, молока, сладостей, салатов и хлебных изделий с тележек между торговыми рядами без спецодежды и соблюдения санитарных норм. Обнаружены 72 продавца, не прошедших медицинский осмотр, они отстранены от продажи и направлены на осмотры. По выявленным нарушениям в отношении 73 должностных лиц составлены административные протоколы, которые переданы в суды.
За рассматриваемые период с прилавков дехканских базаров было снято и забраковано почти 440,2 тонны пищевой продукции с просроченным сроком годности, без подтверждения качества и не отвечающей нормам по своим органолептическим свойствам.
Пресс-секретарь службы перечислила основные проблемы организации рынков:
- 56 рынков не обеспечены водопроводной сетью: в Самаркандской области — 24 из 53, в Джизакской — 7 из 23, в Кашкадарьинской — 6 из 17;
- 152 рынка не имеют канализационной сети: в Самаркандской области — 43, в Джизакской — 18, в Андижанской — 17;
- на 88 объектах нет специально оборудованных павильонов для продажи мяса: в Самаркандской области — 22, в Джизакской и Сурхандарьинской — по 11;
- 123 рынка не имеют павильоны для продажи молока и молочных продуктов: 31 рынок в Самарканде, 13 — в Сурхандарье, 12 — в Ташкентской области.
- 30 рынков не имеют лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы: в Самаркандской области — 9, в Ферганской — 3, в Джизакской — 7.
- на 11 рынках отсутствуют места временного складирования отходов, в том числе на 3 рынках в Каракалпакстане и по 2 в Ферганской и Хорезмской областях.
- 61 рынок не заключил договоры на услуги по дезинфекции и дезинсекции.