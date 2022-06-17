С января по май нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов были выявлены на 61 дехканском рынке по Узбекистану. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благосостояния и общественного здоровья Мафтуна Саидова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу.

По её словам, за 279 дехканскими рынками по стране закреплены 558 специалистов санитарной службы, которые ведут там мониторинг.

За пять месяцев были выявлены 158 человек, осуществлявших продажу мяса, молока, сладостей, салатов и хлебных изделий с тележек между торговыми рядами без спецодежды и соблюдения санитарных норм. Обнаружены 72 продавца, не прошедших медицинский осмотр, они отстранены от продажи и направлены на осмотры. По выявленным нарушениям в отношении 73 должностных лиц составлены административные протоколы, которые переданы в суды.

За рассматриваемые период с прилавков дехканских базаров было снято и забраковано почти 440,2 тонны пищевой продукции с просроченным сроком годности, без подтверждения качества и не отвечающей нормам по своим органолептическим свойствам.

Пресс-секретарь службы перечислила основные проблемы организации рынков: