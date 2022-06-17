16 июня в Узбекистане было выявлено 59 случаев коронавируса, в том числе 45 — в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый высокий показатель с середины марта.

Рост случаев наблюдается третий день подряд: 15 июня было выявлено 57 случаев, 14 июня — 39. В субботу и воскресенье было зафиксировано 9 и 8 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 239,4 тысячи.

Об умерших от последствий коронавируса не сообщается уже несколько месяцев. Общее число официально зарегистрированных умерших остаётся на уровне 1637.