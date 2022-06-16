C 25 июня начнёт курсирование пассажирский поезд «Ташкент — Волгоград — Ташкент», сообщила «Узбекистон темир йуллари».

Поезд №324/323 сообщением «Ташкент — Волгоград — Ташкент» будет отправляться с железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» по субботам в 23:58, прибытие на железнодорожный вокзал «Волгоград» запланировано во вторник в 09:56.

Отправление из Волгограда будет осуществляться по вторникам в 19:59, прибытие на вокзал «Ташкент-Центральный» в пятницу в 06:54.

Поезд сформирован из 11 вагонов, из них 3 купе, 7 плацкартных. Расстояние между городами по железной дороге составляет 2996 км, поезд находится в пути 60 часов.

Стоимость билета в плацкарт — 1368290 сумов, купе — 2142270 сумов.