Житель махалли «Кора янток» Джаркурганского района Сурхандарьинской области Номоз Джумаев и его семья с 2009 года самоотверженно выращивают саксауловый лес на 35 гектарах пустыни. В 2018 году «Газета.uz» писала об этом Победителе пустыни, чей неустанный уход за нежным саксауловым лесом останавливает наступление песков на махаллю. В августе того же года президент Шавкат Мирзиёев наградил Номоза Джумаева орденом «Дустлик».

Номоз бобо говорит, что потратил на саксауловый лес 500 млн сумов личных средств. По его словам, он не раз обращался в хокимият Сурхандарьинской области для приобретения прав на владение участком с саксауловым лесом по закону. Но эти обращения не нашли положительного решения. В 2021 году областной хокимият сообщил, что участок выставлен на аукцион. Корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов побывал в Джаркурганском районе и изучил ситуацию.

«Я 12 лет борюсь с пустыней, но теперь этот благоустроенный участок продадут на аукционе»

Номоз Джумаев рассказывает, что живёт в махалле «Кора янток», на которую наступают переносимые ветром пески пустыни, с 1981 года.





«В 2009 году дороги нашей махалли занесли пески», — вспоминает Номоз бобо. Он рассказывает, как в тот год в махаллю приехали представители ООН. Они предложили, чтобы жители махалли высадили саксаул для остановки переноса песков. «Никто из жителей не захотел этим заниматься. Тогда я решил внести свой вклад и взял на себя задачу по высадке саженцев саксаула в пустыне», — говорит он.

ООН доставила саженцы из Бухарской области, и Номоз Джумаев с семьёй начали их посадку на территории пустыни.

«В 2010 году мы в основном завершили посадку саженцев. Прошло уже почти 13 лет. Вместе с семьёй ухаживаем за деревьями, не допускаем вырубку или выпас скота. В 2018 году мой скромный труд отметил наш президент, наградив меня орденом „Дустлик“. С тех пор у меня прибавилось сил, я стремился ещё больше озеленить песчаную территорию», — рассказывает Номоз Джумаев.

По подсчётам мужчины, на площади более 35 га посажено более 100 тысяч деревьев саксаула. В 2019 году у него возникла идея организовать предприятие «Намаз бобо саксаулзори». Он направил обращение в хокимият Джаркурганского района с просьбой предоставить ему право владения на 50 га в махалле «Кора янток» на землях запаса, находящихся в распоряжении хокимията, для организации подсобного хозяйства. В 2020 году Номоз Джумаев обратился с этим же запросом к хокиму Сурхандарьинской области Туре Боболову.





«Я не смог попасть на приём к хокиму области. Меня принял его заместитель и сказал, что они посоветуются с хокимом, но моё обращение так и не нашло положительного решения», — отмечает Номоз бобо.

«Хоким Джаркурганского района разрешил мне владеть этим участком, но сказал, что без разрешения хокима области я не имею прав на владение этой землёй. Я много раз обращался в высокие инстанции по этому вопросу, но так и не получил положительного решения. А теперь хотят забрать эту землю, в которую вложено столько лет моего труда», — говорит Победитель пустыни.





«В 2020 году мне не дали разрешение на подготовку документов для владения этой землёй. А в 2021 году мне сказали, что вышел указ президента и теперь этот участок пустынной земли будет продан на аукционе. Разве мне не будет больно, если кто-то возьмёт себе 13-летний труд мой и моей семьи? Почему наши хокимы не принимают в расчёт мой 13-летний труд? Все жители нашей махалли знают, сколько трудностей мне пришлось преодолеть. Многие надо мной даже смеялись, мол, можно ли обустроить пески. Слава Аллаху, я смог превратить песчаную пустыню в лес. В то время как президент оценил мой скромный труд и наградил меня орденом „Дустлик“, руководители области даже не принимают мой труд во внимание», — с горечью говорит Номоз Джумаев.

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Хокимият: «Согласно порядку, землю можно купить на открытом аукционе»

Главный специалист сектора сельского и лесного хозяйства Джаркурганского районного хокимията Содик Каримов отметил, что сейчас земельные участки можно купить только на аукционе.

Содик Каримов. Фото: Аброр Курбонмуратов / «Газета.uz».

«Номоз бобо Джумаев много лет выращивает саксауловый лес на площади в 35 га, занимается предпринимательством. Но вопрос оформления этой земли не был решён. После получения нескольких предупреждений соответствующих организаций, Номоз бобо в феврале 2021 года обратился в хокимият Джаркурганского района с заявлением об оформлении этого участка», — сообщил сотрудник хокимията.

По его словам, после обращения районный хокимият оформил все необходимые документы для практической помощи семейному предприятию «Намаз бобо саксаулзори» и направил их на утверждение хокиму области 1 апреля 2021 года.

Проект карты земельного участка, который планировалось выделить семейному предприятию «Намаз бобо саксаулзори». Фото: Аброр Курбонмуратов / «Газета.uz».

«Затем вышел указ президента №6243 от 8 июня 2021 года, которым внесены изменения в порядок выделения земли и установлено требование покупки земли на аукционе. Так решение о выделении участка семейному предприятию „Намаз бобо саксаулзори“ осталось неутверждённым», — сказал Содик Каримов.

По его словам, после того, как Кабинет министров 24 ноября 2021 года издал постановление №709 о порядке выделения земельных участков, Номозу Джумаеву было разъяснено, что земельные участки можно купить на аукционных торгах.

«Согласно действующему постановлению, землю можно купить на открытом электронном аукционе. Любые другие пути выделения земли считаются незаконными. Эта пустынная территория также будет оформлена в проекте и представлена в область (областной хокимият — ред.). После этого земля будет выставлена на открытый аукцион», — разъяснил специалист хокимията.

«Лес положительно повлиял на нашу природу»

Главный специалист Джаркурганского районного отдела экологии и охраны окружающей среды Равшан Турдимуродов рассказал, что саксауловый лес, выращенный Номозом Джумаевым, действительно предотвращает перенос песков ветрами.

Равшан Турдимуродов. Фото: Аброр Курбонмуратов / «Газета.uz».



«Мы гордимся работой, проведённой Номоз бобо в этой махалле, мы благодарны ему и его семье за создание на такой большой пустынной площади зелёных насаждений. Саксаул сильно вырос, некоторые деревья достигают 4 м в высоту. Саксаул растёт в песчаной почве и предотвращает вынос песка», — сказал он.

По его словам, в зарослях построили гнёзда различные виды пресмыкающихся. «Ещё и поэтому наш отдел контролирует, чтобы этот саксауловый лес не вырубался. Как видно, лесу не нанесено никаких повреждений», — говорит Равшан Турдимуродов.





Равшан Турдимуродов сообщил, что земельный участок с саксауловым лесом на аукцион выставил хокимият, и этот вопрос не входит в полномочия отдела экологии и охраны окружающей среды.

«Но мы выразили мнение о том, что на этой территории нужны зелёные насаждения, что мы положительно оцениваем работу Номоз бобо. Итоговое решение примут представители хокимията. Мы в рамках наших полномочий оказываем любую возможную практическую помощь. Нам тоже нужен сад, нужен саксауловый лес в этой махалле. Если эта земля будет отдана Номоз бобо, мы были бы очень рады. Мы верим, что Номоз бобо ещё больше озеленит эту землю и превратит её в зелёный край», — сказал Равшан Турдимородов.

«Если землю выставят на аукцион, это готовое место купят другие»

Председатель махалли «Кора янток» Маматмурод Джумаев подтвердил, что саксаул не даёт пескам занести дороги.

«Целью Номоз бобо было увеличить число саксаулов и создать лес. Но власти области не дали ему разрешение на владение этой землёй. Мне кажется, это место будут использовать в других целях, но я этого не знаю, знают руководители. Но не дают разрешение Номоз бобо владеть этой землёй», — сказал глава махалли.





«После создания этого леса природа в нашей махалле сильно изменилась в лучшую сторону. Приносимые ветрами пески уже не засыпают дороги. Пески задерживаются корнями саксаула и не расползаются. Саксаулы большие, дают прекрасную тень, в которой могут отдыхать все желающие. Я думаю, через три-четыре года эти саксауловые заросли станут замечательным местом для отдыха. Я также верю, что они послужат и развитию туризма в нашей махалле», — отметил Маматмурод Джумаев.