Общее количество ядерного оружия немного сократилось за прошлый год, однако в следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится. К этому выводы пришли авторы доклада Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) «Вооружения, разоружение и международная безопасность». Доклад выпускается ежегодно и содержит оценку текущего состояния в сфере ядерного вооружения и политики ядерных держав.

Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

Примечание SIPRI: все оценки приблизительны. Данные по России и США необязательно соответствуют цифрам в их декларациях по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) 2010 года из-за правил подсчёта в договоре.

Пояснения SIPRI по данным в таблице:

«Развёрнутые боеголовки» означают боеголовки, размещённые на ракетах или находящиеся на базах оперативных сил — таких SIPRI насчитал 3732, из них 1744 принадлежат США, 1588 — России, 120 — Великобритании (боеголовки, находящиеся в оперативной готовности для трёх развёртываемых атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. В 2021 году Великобритания заявила, что больше не будет публично раскрывать количество боеголовок, находящихся в боевой готовности или развёрнутых ракет), 280 — Франции.

«Хранящиеся боеголовки» (всего 5708) относятся к хранимым резервным боеголовкам, которые потребуют некоторой подготовки (например, транспортировки и погрузки на пусковые установки) перед их развёртыванием. Таких боеголовок 1964 у США и 2889 у России. Еще 60 боеголовок у Великобритании, 10 у Франции, 350 у Китая, 160 у Индии, 165 у Пакистана, 90 у Израиля и 20 у Северной Кореи (оценка относится к количеству фактически собранных боеголовок, которыми обладает КНДР).

«Общий запас» (9440 боеголовок на все страны, из них 3708 у США и 4477 у РФ) относится к боеголовкам, предназначенным для использования вооружёнными силами.

Данные инвентаризации включают все хранящиеся на складах снаряды плюс списанные, ожидающие демонтажа.

Заявления о намерениях увеличить вооружение

В 2021 году Великобритания объявила о своем решении увеличить потолок своего общего запаса боеголовок, что противоречит политике постепенного разоружения, проводившейся десятилетиями, пишет SIPRI. Критикуя Китай и Россию за отсутствие прозрачности в ядерной области, Великобритания также объявила, что больше не будет публично раскрывать данные о действующих в стране запасах ядерного оружия, развернутых боеголовках или развернутых ракетах.



В начале 2021 года Франция официально запустила программу разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения. Индия и Пакистан, похоже, расширяют свои ядерные арсеналы, и в 2021 году обе страны внедрили и продолжили разработку новых типов ядерных систем доставки, указывается в обзоре.

Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, предположительно также модернизирует свой ядерный арсенал.



Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности. Хотя в 2021 году Северная Корея не проводила испытательных ядерных взрывов или испытаний баллистических ракет большой дальности, по оценкам SIPRI, в настоящее время страна собрала до 20 боеголовок и обладает достаточным количеством расщепляющихся материалов для производства 45−55 боеголовок.



«Если ядерные государства не предпримут незамедлительных и конкретных действий по разоружению, то мировые запасы ядерных боеголовок вскоре могут начать увеличиваться впервые со времен холодной войны», — приводит SIPRI мнение Мэтта Корда, младшего научного сотрудника института.

Институт отмечает «смешанные сигналы ядерной дипломатии». В январе 2021 года вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который ратифицировали 51 государство (среди них нет ни США, ни России, ни Китая), состоялось продление на пять лет нового СНВ, последнего оставшегося двустороннего соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией, произошли и другие важные события.



В течение 2021 года постоянные члены, обладающие ядерным оружием, Совета Безопасности ООН — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США — работали над совместным заявлением, опубликованным ими 3 января 2022 года, в котором подтверждалось, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись». «Пятёрка» также подтвердила свою приверженность соблюдению соглашений и обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, а также своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года и достижению цели избавления мира от ядерного оружия.



Несмотря на это, все члены «пятёрки» продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, увеличивают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. «Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на Украине», — пишет SIPRI, не уточняя, какие именно заявления подразумевает. Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести на особый режим несения боевого дежурства силы сдерживания — в них входят и стратегические ядерные силы.

Двусторонние переговоры России и США о стратегической стабильности зашли в тупик из-за войны, и ни одна из других ядерных держав не ведёт переговоры о контроле над вооружениями, говорится в обзоре института.



«Хотя в прошлом году были достигнуты некоторые значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — высказывает мнение директор SIPRI Дэн Смит.

«Отношения между великими державами мира ещё больше ухудшились в то время, когда человечество и планета сталкиваются с множеством серьёзных и неотложных общих проблем, которые можно решить только путём международного сотрудничества», — констатирует Стефан Лёвен, председатель правления SIPRI.

Помимо вышеуказанной, ежегодник SIPRI включает также информацию о событиях в области контроля над обычными вооружениями в 2021 году, региональные обзоры вооружённых конфликтов и управления конфликтами, данные о военных расходах, международных поставках и производстве оружия и другое.

