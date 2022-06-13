100,5 млн сумов, предназначенных для выплаты пенсий и пособий за три месяца 150 гражданам в Шахрисабзском районе, были присвоены бухгалтером-контролёром и кассиром выездной кассы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

На основании обращения районного филиала «Народного банка» департамент провёл проверку и установил, что двое сотрудников, сговорившись, не выдали деньги за март, апрель и май гражданам, а присвоили их и потратили на собственные нужды. В рамках проверки они полностью возместили ущерб.

В отношении сотрудников банка возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.