В интернете распространилось видео, на котором видно, как инспектор дорожно-патрульной службы убегает от двух мужчин. В сообщениях об инциденте говорится, что инспектор в Кувинском районе подозревается в получении взятки.

В УВД Ферганской области заявили, что изучили сообщения и выяснили, что 11 июня граждане С. З. и М. Х. пожаловались на действия инспектора ДПС И. К.

«В ходе проверки изложенных в данном заявлении фактов инспектор ДПС И. К. повёл себя неискренне и убежал», — говорится в сообщении.

«По данному инциденту в установленном порядке оформлены документы и представлены в органы прокуратуры. В настоящее время ведётся доследственная проверка», — отметили в УВД.