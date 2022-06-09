Новый закон «О рекламе» вступит в силу в Узбекистане в сентябре. В сравнении с действующим законом, полностью запрещающим рекламу алкогольных напитков любой крепости, новый документ более мягок в отношении местных производителей пива и игристых и натуральных вин.

В майском докладе Всемирной организации здравоохранения «Снижение вреда от алкоголя — регулирование трансграничного маркетинга, рекламы и продвижения» с позитивом отмечалось, что в Узбекистане, как и в ряде других стран, действует полный запрет на рекламу алкогольной продукции. ВОЗ призывала правительства стран мира уделить больше внимания борьбе с рекламой алкоголя в силу её трансграничного характера, агрессивного цифрового маркетинга производителей через соцсети и «инфлюэнсеров».

Целенаправленная реклама в социальных сетях, особенно когда в ней предоставляется возможность делиться постами, не находится под эффективным контролем и представляет особую опасность для подростков и молодёжи, говорится в докладе. Решением проблемы ВОЗ называет введение международного стандарта, кодекса по регулированию маркетинга алкоголя, включая продакт-плейсмент и рекламу в соцсетях инфлюэнсеров.

Закон «О рекламе» в новой редакции допускает рекламу пива, натуральных и игристых вин, произведённых в Узбекистане, в следующих случаях:

в залах гостиниц, предприятий торговли и общественного питания, где осуществляется торговля такой продукцией, а также в местах их демонстрации и дегустации;

на вебсайтах производителей и лиц, осуществляющих реализацию отечественных пива и вин, с указанием возрастной классификации информационного продукта;

на железнодорожном и воздушном транспорте;

по телевидению и радио с 23:00 до 7:00.

При рекламе отечественного алкоголя не допускается проведение стимулирующих акций или других подобных мероприятий и спонсирование мероприятий.

Законом также запрещено стимулирование продажи алкоголя путём безвозмездного распространения образцов продукции, спонсирования мероприятий с использованием наименования, товарного знака (знака обслуживания) и другими путями. В рекламе любых других товаров не допускается демонстрация потребления алкоголя.

Табачная продукция и устройства для употребления табака и никотина

Реклама табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина законом запрещена. В законе установлено, что в рекламе любых других товаров не допускается демонстрация потребления табачной продукции и использования устройств для потребления табака и никотина.

Энергетические напитки

Как и ранее, реклама энергетических напитков не запрещена, но ограничивается. В частности, запрещается:

реклама энергетиков по телевидению и радио с 7 до 22 часов;

реклама на объектах внешней рекламы и информации (щитах и баннерах);

безвозмездное распространение образцов напитков в целях рекламы среди несовершеннолетних;

реклама энергетиков несовершеннолетним;

спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для несовершеннолетних, если при этом используется наименование, товарный знак (знак обслуживания) или изображение энергетических напитков;

распространение, в том числе продажа товаров (футболок, головных уборов и др.) среди несовершеннолетних с использованием наименования, товарного знака (знака обслуживания) или изображения энергетиков;

реклама в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков.

В каждом случае реклама этих напитков должна содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления и информацию о том, кому они не рекомендуются.

Она не должна демонстрировать процесс потребления напитков, содержать изображения людей, добившихся успехов в спорте, создавать впечатление, что потребление этого продукта имеет важное значение для социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния.

В законе также вводится запрет на стимулирующие акции с использованием энергетических напитков.