Tashkent Art Fest 2022 — это масштабный фестиваль искусства, который впервые проводится в Узбекистане. С 6 по 9 июня в более 100 локациях Ташкента, таких как международный аэропорт, метрополитен, вершина Nest One, парки, гостиницы и почти 50 ресторанов, прошли разнообразные художественные выставки. На этих выставках жители и гости столицы увидели не только произведения художников, но и процесс создания ярких картин, которыми они вдохновлялись в данных локациях Ташкента.





10 июня в сердце ботанического сада прошел масштабный конкурс на создание картины. Вместо ожидаемых 250 человек в конкурсе приняли участие 700 молодых художников разных возрастов и из разных профильных учреждений. Задание простое — перенести на холст свое видение Ташкента. Процесс создания шедевров был под контролем жюри. Именно здесь развернулось масштабное зрелище в рамках Tashkent Art Fest 2022.

В фестивале приняли участие талантливые студенты Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бекзода, ученики Республиканской специализированной школы-интернат искусств, члены Академии художеств Узбекистана, ученики Республиканской специализированной художественной школы им. Бенькова.





В завершении фестиваля художеств и искусств 11 и 12 июня с 10:00 до 22:00 будут проводиться выставки более 1000 произведений художников Узбекистана, призовые конкурсы, мастер-классы по рукоделию для детей и прочее.

12 июня на бульваре у ресторана «Голубые купола» под открытом небом пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса. По итогам конкурса за третье место участник конкурса получит графический планшет, за второе — поездку на двоих в Нукус и экскурсию по легендарному Музею искусств им. Савицкого. За почетное первое место — трехдневную поездку на двоих в Москву и экскурсию по Третьяковской галерее. А обладателя гран-при ждет трехдневная поездка на двоих в Абу-Даби и экскурсия по художественному музею «Лувр Абу-Даби».





Также будут объявлены победители в разных номинациях. Они получат сертификаты и призы. Кроме этого, на церемонии пройдет грандиозный гала-концерт в честь завершения фестиваля.

В ходе фестиваля стало очевидно, что искусство в Узбекистане ценится намного больше, чем представлялось. В фестивале приняли участие большое количество молодежи, которые живут искусством. Фестиваль показал множество любителей искусства, профессионалов своего дела, студентов, учеников этого направления. Организаторы, увидев горящие глаза художников, вдохновились такой любовью к искусству и решили каждый год проводить фестиваль для жителей и гостей Ташкента.

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