9 июня примерно в 18:00 в Самарканде полуторагодовалая девочка выпала с балкона на 10-м этаже и скончалась от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

Инцидент произошёл на массиве Карасу. Дверь на балкон была открыта, и девочка, выйдя наружу и подойдя близко к металлическим прутьям ограждения, упала вниз.

На место происшествия прибыли руководители Следственного отдела УКД ОВД Самарканда и прокуратуры города. Было принято решение о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести телесных повреждений и установления причин смерти девочки, однако её родственники выразили желание не проводить экспертизу.

По факту происшествия продолжаются доследственные действия, отметили в областном УВД.

На массиве Карасу, который строится с 2019 года, имеются дома высотой 12, 14, 15, 16 и 25 этажей. Дом, в котором произошёл инцидент, высотой 15 этажей. Президент Узбекистана посещал массив в 2019 и 2021 году.

Zamon.uz сообщает, что случаи выпадения людей с балконов здесь случались и до этого. Со ссылкой на местных жителей сайт сообщает о падении с 16 этажа пожилой женщины и случае падения мужчины.