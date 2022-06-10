Житель Мирзо-Улугбекского района Ташкента Рустам Исматуллаев, осуждённый на три года за истязание супруги, вышел на свободу спустя девять месяцев. Об этом 7 июня сообщила основатель проекта Nemolchi.uz Ирина Матвиенко. Пересмотр приговора произошёл прошлым летом.

В октябре 2020 года «Газета.uz» сообщала, что мужчина, избивая и угрожая убийством, принудил супругу съесть фекалии ребенка. Отмечалось, что он на протяжении 14 лет издевался над женой и детьми, подвергая их систематическим побоям, а также психологическому и экономическому насилию. Рустам Исматуллаев частично признал вину и заявил, что совершал свои действия не умышленно, а в порывах злости.

21 декабря 2020 года Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным судам признал его виновным по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса (истязание) и приговорил к максимальному сроку — трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, 14 июля 2021 года Джизакский городской суд по уголовным делам смягчил наказание, заменив оставшийся срок в 2 года, 2 месяца и 26 дней на исправительные работы с взысканием 10% зарплаты в доход государства.

Согласно статье 74 Уголовного кодекса, наказание может быть заменено более мягким после фактического отбытия осужденным не менее четверти срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или за менее тяжкое преступление.

В приговоре отмечается, что на заседании Рустам Исматуллаев выразил искреннее раскаяние в совершённом преступлении и попросил смягчить приговор. Суд решил удовлетворить ходатайство с учётом положительной характеристике из колонии во время отбывания наказания, а также соблюдения им порядка, добросовестного отношения к труду.