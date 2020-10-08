Житель махалли Аккурган Мирзо-Улугбекского района Ташкента 1 октября, избивая и угрожая убийством, принудил свою супругу съесть фекалии ребенка. Кроме того, мужчина заставил дочь снимать происходящее на камеру.

История со слов пострадавшей, а также видеозапись были опубликованы проектом против насилия «Немолчи.Уз».

Сообщается, что мужчина на протяжении 14 лет издевался над женой и детьми, подвергая их систематическим побоям, а также психологическому и экономическому насилию.

«Все эти годы прошли под страхом и регулярным насилием. Он избивал, издевался и истязал меня и детей. Часто удары приходились по голове, я неоднократно получала сотрясение. В больницу обращаться запрещал, лечилась сама дома. Как следствие — регулярные невыносимые головные боли. Махалля и родные меня уговаривали простить его и я продолжала совместную жизнь с постоянными страхами за жизнь и здоровье — своё и детей», — цитирует женщину «Немолчи.Уз».

По словам пострадавшей, после смерти отца муж заставил ее продать квартиру матери, переселив пожилую женщину в менее престижный район и купив там квартиру за половину цены проданной. После смерти матери он продал и вторую квартиру. Женщина утверждает, что муж продал имущество, не дождавшись ее вступления в права наследницы, ускорив процесс взятками.

«Сделал это, угрожая мне убийством и побоями. Куда эти деньги девались — я не знаю, — призналась женщина. — Когда просила вернуть деньги, говорил, что сама подписала бумаги и я не докажу, что он меня вынудил… У меня нет никакого убежища. Работать он мне, естественно, не позволял. Я была вынуждена оставаться с ним под одной крышей».

Она заявила, что в последние годы стала замечать странности в поведении мужа — несвязная речь, пьяная походка, стеклянные глаза, резкие перепады настроения, необоснованная агрессия. По ее словам, алкоголем от него не пахло. В таком состоянии он неоднократно избивал ее и несовершеннолетнюю дочь.

«1 октября 2020 года стал для меня днем, который я не забуду никогда! В тот день он, придираясь по пустякам, загнал меня в ванную и, как всегда, угрожая убийством, стал заставлять меня есть фекалии моей младшей дочери, которые были в горшке. При этом, скрутив волосы старшей дочери и пиная ее, стараясь остаться за кадром, с угрозами, что убьет ее и ее мать, заставлял снимать все происходящее на видео и комментировать», — говорится в посте.

Женщина сообщила, что супруг бил ее ребром кухонной доски по рукам и вонзал в спину вилку, заявляя, что та скоро умрет, наносил сильные удары в грудь. Все это происходило на глазах детей (старшей дочери 12 лет, младшей — 3 года). Издевательства продолжались 2,5 часа, пока не удалось вызвать соседей и сбежать босыми.

Травмы, нанесенные женщине 1 октября.

«После мы вызвали скорую и милицию, но дверь он не открывал. Так мы остались на улице. Нас забрали родственники, и без одежды мы просидели 4 дня. Войти в квартиру удалось только 6 октября при помощи милиции и махалли. До этого дверь он никому не открывал», — сказала женщина.

Реакция правоохранителей

В ГУВД Ташкента оперативно отреагировали на пост и видео в социальной сети.

«Данное видео было заснято в ночь с 1 на 2 октября. В ту же ночь на 102 поступило сообщение об избиении и издевательствах над женщиной со стороны ее супруга 46-летнего Рустама И. Для определения степени тяжести нанесенных женщине телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза».

Следственный отдел УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 (истязание) Уголовного кодекса Узбекистана. Мужчина задержан. Следствие продолжается.

В столичном ГУВД добавили, что 7 октября потерпевшей был выдан охранный ордер. В настоящее время она с несовершеннолетними детьми временно помещена в Центр реабилитации и адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию.

Ранее «Газета.uz» писала о похожем инциденте в Самарканде, где 25-летняя женщина подвергалась систематическому домашнему насилию со стороны мужа. В его отношении было заведено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.