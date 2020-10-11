Житель махалли Аккурган Мирзо-Улугбекского района Ташкента, избивавший и принудивший свою супругу съесть фекалии ребенка, рассказал о причинах своего поступка в интервью программе Bu kun телеканала Zo’r TV.

Как ранее сообщала «Газета.uz», 1 октября 46-летний Рустам И., избивая и угрожая убийством, принудил свою супругу съесть фекалии ребенка. Кроме того, он заставил дочь снимать происходящее на камеру.

История со слов пострадавшей, а также видеозапись были опубликованы проектом против насилия «Немолчи.Уз».

Сообщается, что мужчина на протяжении 14 лет издевался над женой и детьми, подвергая их систематическим побоям, а также психологическому и экономическому насилию. В ГУВД Ташкента сообщили, что следственный отдел УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 (истязание) Уголовного кодекса Узбекистана. Мужчина задержан.

В управлении добавили, что 7 октября потерпевшей был выдан охранный ордер. В настоящее время она с несовершеннолетними детьми временно помещена в Центр реабилитации и адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию.

Рустам И. в интервью сообщил, что по возвращении домой с работы он увидел фекалии ребенка в ванной.

«Открыто говоря, моя жена и дочь брезгают какашкой. Я говорю, что вы же любите целовать мою дочь, но трусы мои не стираете ведь. В один день я пришел домой с работы. Время 9 часов вечера. Прихожу, а там (в ванной — ред.) фекалии моей [младшей] дочери… Никто не смотрел. Лежали и смотрели в телефон. Я поругал [старшую] дочь: «Что вы делаете?». Я зашел домой, разделся, вышел в трусах, зашел в ванную, где [фекалии] покрыты туалетной бумагой. Летают мухи. Я спрашиваю: «Вы не смотрели [за ребенком] до 9 часов? Сказали, что я сам хорошо это делаю, мою шампунем. Потом я поругал дочь. Она говорит: «Папа, вы же сами этим занимаетесь. Мы же не лезем в эти дела», — рассказывает он.

Мужчина разозлился и бросил горшок в раковину. «Сказал: „Иди, помой. Тебе нравится запах фекалий?“. Я сказал, чтобы они ели фекалии, если им это надо. Я это сказал будучи злым. Взял полотенце, умылся на кухне, чтобы прийти в себя немного. В этом время дочь улыбается и снимает это на телефон. Потом зашел, взял деревянную палку и 3−4 раза ударил жену по руке за то, что огрызалась. Видео опубликовала моя дочь. Она не понимает ничего», — заявил задержанный.

Рустам И. утверждает, что на протяжении 15 лет убирается за своими детьми.

«Женщина ведь должна убираться, чистить это. Ладно, я никому это не говорил. Это было внутри семьи. Я вспыхнул, когда вернулся домой и увидел, что все это накопилось, до 9 часов никто ничего не убрал. Летали мухи, понимаете… Я виноват. Я не буду оправдывать себя. Но в 9 часов вечера не нужно было так делать», — сказал он.

Старший следователь отдела УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Дилмурод Худжанов сообщил, что обвиняемый частично признал вину и заявил, что совершил действия неумышленно, а будучи злым. Опрошены свидетели, пострадавшие, родственники и соседи. Ведется следствие.