31 мая примерно в 8:30 неизвестные, взломав замок, проникли в квартиру 36-летнего гражданина Китая в Яккасарайском районе Ташкента и украли сейф, в котором находилось 265 тысяч долларов США. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в преступлении — ими оказались жители Сурхандарьинской области 24-летние Ж. М. и Р. Л., 19-летние Н. Ж. и Б. М., 20-летний О. О. и 23-летний Т. А.

В качестве вещественных доказательств у них было изъято 246 тысяч долларов, 9,7 млн сумов, 100 евро и iPhone 13, приобретённый на украденные деньги.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершённая в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.