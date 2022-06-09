АКБ «Кишлок курилиш банк» предлагает финансирование на условиях трехлетнего договора мурабаха за счет линии Исламской корпорации по развитию частного сектора. Эта услуга основана на «Соглашении мурабаха» между банком и корпорацией.

Данное соглашение предусматривает финансирование на основе мурабаха — одного из распространенных методов финансирования, используемого исламскими банками и исламскими финансовыми компаниями в мире, что вызывает большой интерес у многих предпринимателей в Узбекистане.

Мурабаха — это один из методов финансирования, основанный на принципах исламского шариата и торговле. Клиент обращается в банк для приобретения необходимого местного или иностранного продукта для своих нужд. Банк покупает продукт и продает его клиенту со своей надбавкой с условием выплаты по частям.

Финансирование предоставляется на основе ряда условий. В частности, все проекты, не противоречащие принципам шариата, в рамках которых может быть профинансирован процесс закупки оборудования, инструментов, тяжелых и легких транспортных средств и сырья для них. Этот вид финансирования клиентам доступен для проектов стоимостью от 250 тысяч до 5 млн долларов США.





Не финансируются проекты, связанные с деятельностью в сфере туризма, отдыха, обороны, недвижимости, выделения ресурсов или кредитов традиционным банкам и страховым компаниям, производства и продажи алкоголя, мяса «харам», порнографии, ночных клубов или казино.

Финансирование будет осуществляться в долларах, если контракты предусматривают международный импорт. В свою очередь, финансирование закупаемого на местном рынке оборудования будет осуществляться путем конвертации доллара в национальную валюту по стоимости контракта мурабаха.

Введение 36-месячного срока услуги (с 30 января 2022 года по 30 января 2025 года) создает удобства для предпринимателя. Также предлагается льготный период до шести месяцев. Кроме того, оплата производится клиентом каждые шесть месяцев.

К стоимости продукции добавляется надбавка 7,85+3 на основе годового изменчивого своп. Данная надбавка устанавливается неизменной до конца срока. Существует единовременный авансовый платеж в размере 1% от реализационной стоимости контракта мурабаха для покрытия административных расходов.

При наличии задержек в использовании сервиса со стороны клиента взимается штраф в размере 10% годовых. То есть за каждый день просрочки будет взиматься пеня в размере 10% годовых от суммы непогашенной задолженности по графику платежей, и эти средства будут переданы на благотворительность Исламской корпорацией по развитию частного сектора.

В соответствии с договором мурабаха, АКБ «Кишлок курилиш банк» предоставляет банковскую гарантию клиенту за предоставление кредита. В этом случае банковская гарантия устанавливается банком в размере стоимости продажи (sale price) в соответствии с договором мурабаха.

Сроки также будут соответствовать «Соглашению мурабаха». При этом за рассмотрение документов о предоставлении банковской гарантии производится единовременный платеж в размере двух БРВ. Клиент, желающий воспользоваться этим удобством, должен предоставить залог в размере 125% от суммы банковской гарантии.

Коллектив АКБ «Кишлок курилиш банк» приглашает к сотрудничеству всех предпринимателей, желающих воспользоваться услугами исламского финансирования.

Телефоны: (+998) 78−150−00−55, (+998) 78−150−76−42, 1254.

E-mail: islamicbanking@qqb.uz

Сайт: qishloqqurilishbank.uz

Telegram: t.me/QQBANK

Facebook: fb.com/official.qqb.uz

На правах рекламы.