Хокимы восьми районов и городов «в последний раз» получили выговор, а их заместители уволены. Об этом стало известно 7 июня на совещании под руководством президента по вопросам обеспечения занятости и повышения доходов населения через развитие сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На совещании говорилось, что в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч проектов в сфере услуг, увеличить объём оказанных услуг с 283 трлн до 435 трлн сумов и создать 1,5 миллиона рабочих мест в этой сфере.

«Однако некоторые хокимы и их первые заместители не умеют правильно организовать свою работу. Например, в январе-мае в сфере услуг было создано 756 тысяч рабочих мест. Из них на новых объектах было создано лишь 232 тысячи рабочих мест, или 31%. Остальные 510 тысяч рабочих мест приходится на самозанятых», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил положительные результаты по созданию новых рабочих месте на новых объектах торговли и обслуживания в Ташкенте, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях, а также заявил о неудовлетворительной ситуации в Джизакской, Навоийской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях.

На совещании указывалось, что предприниматели сталкиваются с тремя основными проблемами в сфере услуг — земля, здания и инфраструктура.

За последние два месяца на продажу было выставлено более 23 тысяч земельных участков, из них 12 тысяч, или 60%, отведено для сферы услуг. При этом количество выставленных на торги земельных участков в 63 районах и городах составляет более 100, а в 27 районах — менее 10. Так, в Навои, Шахрисабзе, Коканде, Хиве, Ургенче, Ташкентском, Бостанлыкском, Бекабадском, Китабском и Узунском районах на продажу было выставлено не больше 10 участков.

За медлительность при выполнении задач президент поручил вынести «последний» выговор хокимам Навои, Шахрисабза, Коканда, Ташкентского, Бостанлыкского, Бекабадского, Китабского и Узунского районов, а их первых заместителей по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций освободить от должностей.