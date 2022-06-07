Школа мужества паралимпийцев создаётся для привлечения молодежи к видам параспорта, пропаганды достижений и «поучительного образа жизни молодёжи». Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 6 июня.

Школа создается при Национальном паралимпийском комитете Узбекистана без статуса юридического лица, в связи с этим комитету выделяются дополнительно две штатные единицы.

Учебное заведение возглавит председатель Национального паралимпийского движения Узбекистана, её деятельность будут координировать Министерство обороны (в вопросах пропаганды) и Министерство развития спорта (в привлечении молодёжи к параспорту).

Напомним, в 2021 году был образован Национальный паралимпийский комитет Узбекистана со штатом 24 человека на базе Национальной паралимпийской ассоциации, были образованы его региональные отделения. Комитету поручалось организовать клубы по паралимпийским видам спорта, координировать их деятельность и «своевременно решить финансовые и организационные вопросы, связанные с их содержанием».

Теперь Национальный паралимпийский комитет будет вести системную работу по ориентации на паралимпийские виды спорта лиц в возрасте 10−35 лет с установленной группа инвалидности. С июля комитет будет получать сведения о людях 10−35 лет с инвалидностью, состоящих на учёте в медико-социальных экспертных комиссиях, и спортсменах, которым установлена группа инвалидности по обращению граждан.

Создаваемую Школу мужества разместят в Ташкенте по адресу: улица Бешёгоч, дом 126. Кроме того, в столице в пешеходной зоне на улице Абдуллы Кадыри создадут Парк паралимпийцев. Наименование «Паралимпийское движение» присвоят одной из строящихся станций Ташкентского метрополитена.

В специализированных школах для детей с особенностями здоровья особое внимание поручено уделить развитию паранастольного тенниса, парадзюдо, голбола, футбола 5×5, паралёгкой атлетики, бочча, пауэрлифтинга и парафехтования.

Для обеспечения инвентарём и формой в этом году министерства народного образования и обороны должны направить до 2 млрд сумов своих сэкономленных средств на их приобретение. Министерство здравоохранения также должно направить свои сэкономленные средства на закуп спортинвентаря и формы для домов-интернатов «Мурувват». В 2023 году на эти цели должны заложить не менее 3 миллиардов сумов.

МНО и Минвузу поручено обеспечить в 2022/2023 учебном году создание единой адаптированной социальной среды для студентов и учащихся, обладающих разными возможности для развития, исключающей любую дискриминацию, обеспечивающей равное отношение ко всем студентам и учащимся.

Кроме того, они должны обеспечить «формирование толерантного отношения общественности и всех участников образовательного процесса к проблемам учащихся и студентов с особыми образовательными потребностями».