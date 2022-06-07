Кашкадарьинское областное управление народного образование сообщило, что учителя школы №7 Камашинского района, весело танцующие и рвущие учебное расписание в последний день учебного года на видео, получили выговор.

В распространившемся в соцсетях ролике учительница говорит: «Дорогие друзья, сегодня последний день 2021/2022 учебного года. Мы начали его и заканчиваем с этим вот расписанием. Желаю всем вам здоровья, успехов и счастья» и рвёт пополам лист с расписанием. Затем группа учителей весело танцует в классе. Далее демонстрируются кадры, как ученики пинками подбрасывают свои сумки на выходе из школы.

В Кашкадарьинском облУНО сообщили, что видео было записано 25 мая в школе №7 Камашинского района. «Участвовавшим в видеозаписи учителям объявлен выговор за поведение, противоречащее этическим правилам поведения, на основании пункта 1 части 1 статьи 181 Трудового кодекса. Выговор получил и заместитель директора по учебной части — за халатное отношение к своим обязанностям», — говорится в сообщении.