Опыты над видами хлопчатника со светло- и тёмно-коричневым, красноватым, жёлтым, светло- и тёмно-зелёным волокном проводят в лаборатории «Биотехнология хлопка» НИИ селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка при Министерстве сельского хозяйства, сообщила пресс-служба министерства.

Развитие этого направления позволит увеличить экспортный потенциал хлопка, считают в Минсельхозе.

В 50-х и 60-х годах ХХ века были проведены исследования по выращиванию естественно окрашенных (разноцветных) культурных сортов хлопка, однако с появлением разнообразных химических красителей спрос на этот вид хлопка исчез, отмечается в сообщении.





Однако промышленная покраска тканей связана с большим водопотреблением и сбросами загрязнённых химикатами стоков в водные объекты. В последние годы потребительский спрос в мире изменился, требования к экологичности продукции повысились и развивать производство натурального цветного хлопкового волокна вновь стало перспективным, говорится в сообщении Минсельхоза.

Несмотря на то, что сорта хлопчатника с естественно окрашенным волокном имеют более низкое качество волокна, установлено, что они более устойчивы к биотическим и абиотическим стрессам, особенно к вредителям, различным болезням, засолению и засухе, сообщает министерство.





В связи с этим при возделывании таких сортов необходимость использовать пестициды и инсектициды (препараты для борьбы с сорными растениями, насекомыми-вредителями и паразитами растений) значительно меньше. Это повышает возможности выращивания органического хлопка.

В борьбе с низким качеством натурально окрашенного хлопкового волокна селекционеры проводят исследования для увеличения длины, улучшения прочности и микронейра (показатель воздухопроницаемости) волокна, а также повышения его плодородности, отметили в Минсельхозе.