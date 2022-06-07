В столице скончался мужчина, три недели назад в Ташкентской области выпрыгнувший из автомобиля, который инспектор ДПС вёз на штрафстоянку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

20 мая сотрудники ДПС остановвили на 52-м километре автодороги «Нурафшан — Ахангаран» на территории Ахангаранского района автомобиль «ВАЗ-2121». Им управлял Г. Ш, 1995 года рождения, у него при себе не было документов, дающих право на управление данным автомобилем.

В отношении водителя был оформлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 135 КоАО (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения). Один из инспекторов сел за руль, чтобы отвезти машину на штрафстоянку. Во время движения водитель, сидевший на переднем пассажирском сиденье, открыл дверь и выпрыгнул из машины.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь, потом его доставили в Ахангаранское городское медицинское объединение. Ему был поставлен диагноз «открытая травма головного мозга, тяжёлое внутримозговое кровоизлияние, перелом и смещение головного мозга».

6 июня около 23:00 мужчина скончался в больнице №39 в Ташкенте.

В ГУВД области опровергли сообщения в интернете о том, что мужчина был жестоко избит сотрудниками органов внутренних дел.

Комментарий Генпрокуратуры

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов заявил, что районная прокуратура ведёт доследственную проверку «ситуации, имевшей место между инспекторами УБДД и водителем», а также обстоятельства смерти водителя.

Для уточнения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении сотрудников ДПС назначена служебная проверка. Получены записи с бодикамер инспекторов, которые будут изучены.