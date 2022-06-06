В Тбилиси (Грузия) завершился турнир из серии Большого шлема по дзюдо, в котором спортсмены из Узбекистана завоевали одну серебряную и четыре бронзовых медали. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Алишер Юсупов (+100) уступил представителю Грузии Гела Заалашвили и завоевал серебряную медаль. Алишер Юсупов также набрал 700 ценных рейтинговых очков, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана.

Бронзовые медали завоевали Отабек Турабоев (-100) и Шохрух Бахтиёров (+100). Бронзовые медали также в копилку сборной принесли Муроджон Юлдашев (-73) и Шарофиддин Болтабоев (-81).

За бронзовую медаль каждый спортсмен получил по 500 ценных рейтинговых очков.

Всего в соревнованиях приняли участие 278 спортсменов — 173 мужчины и 105 женщин — из 36 стран.