Сто дней войны пережил народ Украины с начала вторжения российских войск 24 февраля. 14 миллионов украинцев покинули свои дома, 3 миллиона детей вынужденно приостановили учёбу в школах, 15,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и их число постоянно растёт. Об этом говорится в сообщении кризисного координатора ООН в Украине и помощника генерального секретаря ООН Амина Авады от 3 июня.

«Данное вторжение в Украину является нарушением её территориальной целостности и Устава Организации Объединённых Наций», — подчеркнул Амин Авада. «Эта война нанесла непоправимый урон людям и охватила практически все стороны жизни людей. В этой войне не было и не будет победителя», — заявил он и призвал к немедленному окончанию войны.

«Семьи и сообщества были разрушены и лишены корней. Чуть более чем за три месяца почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети. Это масштабы и скорость перемещения, невиданные в истории», — сказал представитель ООН.

Разрушения в результате обстрелов в Харькове. Фото: ЮНИСЕФ.

Он сообщил, что учёба более 3 миллионов детей приостановлена, сотни тысяч людей не имеют доступа к воде и электричеству, миллионы не знают, откуда им взять еду на завтра. «Спустя 100 дней война не ослабевает, особенно на востоке страны», — констатировал Амин Авада. Он предупредил, что из-за разрушенной инфраструктуры с наступлением зимы жизни миллионов мирных жителей могут оказаться в опасности.

За месяцы войны ООН оказала немедленную гуманитарную помощь примерно 8 миллионам человек в Украине, в том числе в осаждённых городах на востоке.



На заседании Совета безопасности ООН 2 июня рассматривались вопросы ответственности за нарушения международного права. Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью рассказала членам Совбеза о том, что суд за 76 лет своей деятельности рассмотрел много споров, которые касаются нанесения увечий гражданским лицам и разрушений в ходе войн. При этом она отметила, что не все самые серьёзные злодеяния подпадают под юрисдикцию международного органа правосудия.

Джоан Донохью пояснила, что Международный суд может рассматривать иски и любые встречные иски, если обе стороны признают его юрисдикцию. Она привела пример, что в других случаях в качестве основания для юрисдикции государства используют заключительные положения конкретных международных конвенций — о геноциде (Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него — ред.) или расовой дискриминации (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации — ред.).

«Сегодня, когда вооруженные конфликты и массовые зверства продолжают приносить страдания в различных частях мира, я пользуюсь этой возможностью, чтобы напомнить государствам-членам, что суд может содействовать привлечению к ответственности только в той мере, в какой государства-члены предоставляют ему на это полномочия», — заявила председатель Международного суда ООН.

Она призвала разработать Конвенцию по предотвращению преступлений против человечности и наказанию за них. С этой же инициативой выступила и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. «Принятие конвенции о преступлениях против человечности было бы одним из способов привлечения к ответственности всех, кто виновен в нарушениях некоторых из наиболее фундаментальных обязательств, закрепленных в международном праве», — заявила Джоан Донохью.

Профессор международного публичного права Оксфордского университета Дапо Аканде поддержал этот призыв, сообщает Служба новостей ООН. Принятие такой конвенции обеспечит инструменты наказания за преступления против человечности, равные тем, которые прописаны в документах, касающихся геноцида и военных преступлений, считает правовед.

Дапо Аканде заявил, что такое международное преступление, как агрессия также часто остаётся без внимания. «Для укрепления нормативной базы в отношении ответственности за все международные преступления государствам следует рассмотреть вопрос о ратификации поправок об агрессии с тем, чтобы Международный уголовный суд мог осуществлять юрисдикцию в отношении этого международного преступления», — цитирует Дапо Аканде Служба новостей ООН.

Международный суд ООН является одним из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами.

Международный уголовный суд — независимый постоянно действующий судебный орган. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями. В 2018 году вступили в силу поправки к Римскому статуту о преступлениях, связанных с агрессией, но не все государства их ратифицировали.