В ходе визита президента Таджикистана в Узбекистан был согласован запуск пассажирского поезда «Ташкент — Душанбе» с 20 июня. Подробную информацию о нем по запросу «Газеты.uz» предоставили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

По предложению таджикской стороны предлагается организовать регулярное железнодорожное сообщение по маршруту «Душанбе — Самарканд — Ташкент».

Международный пассажирский поезд будет курсировать один раз в неделю по следующему маршруту: Душанбе — Кудукли — Сарасия — Кумкурган — Дарбанд — Дехканабад — Карши — Самарканд — Джизак — Гулистан — Ташкент.

Расстояние от Душанбе до Ташкента — 916 км. Время в пути — 21 час.

Как ожидается, состав будет сформирован Таджикской железной дорогой. Предлагается, что поезд будет состоять из 10 вагонов: 1 СВ, 4 купе, вагон-ресторан и 4 плацкартных вагона.

Цена билета на 3 июня может варьироваться от 479,8 тысячи сумов до 1,3 млн сумов.