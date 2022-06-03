Утром 3 июня, до вылета в Ургенч, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству

в Европе, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы развития многопланового сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ, расширения узбекско-польских отношений, а также актуальная международная повестка.

На встрече был отмечен достигнутый в последние годы качественно новый уровень партнерства с ОБСЕ. «Об этом свидетельствует открытый и продуктивный диалог по всем трем измерениям деятельности Организации, активные контакты и обмены на высоком уровне, успешно реализуемые совместные мероприятия в соответствии с принятой „дорожной картой“», — говорится в сообщении.

В качестве приоритетов обозначены усиление взаимодействия Узбекистана со всеми институтами ОБСЕ, расширение экспертной поддержки демократических преобразований, в том числе конституционной реформы, углубление сотрудничества по линии Парламентской ассамблеи Организации.

В экономическом и экологическом измерении особое внимание уделено продвижению проектов в области «зеленого» развития, цифровизации, сокращения бедности путем создания рабочих мест и поддержки бизнес-инициатив, реализации важных природоохранных мероприятий, в том числе в регионе Приаралья.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики, включая развитие многосторонних отношений с Европейским союзом, содействие обеспечению мира и социально-экономическому восстановлению в Афганистане.

Президент Узбекистана отдельно остановился на перспективах расширения узбекско-польского сотрудничества.

Так, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на треть, а с начала года увеличился почти на 50%. С ведущими польскими компаниями реализуется ряд совместных проектов в сельском хозяйстве, пищевой, химической, электротехнической и других отраслях.

Осуществляются важные гуманитарные программы, в том числе в нашей стране начал свою деятельность филиал Варшавского университета менеджмента.

В ходе встречи была особо отмечена важность налаживания прямых контактов между деловыми кругами и активизации культурно-гуманитарного обмена.

Достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты» по итогам нынешнего визита господина Збигнева Рау в Узбекистан.