Четыре депутата Ташкентского городского кенгаша получили предупреждения. Об этом говорится в решении от 1 июня, подписанном председателем кенгаша — хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.

Предупреждения получили директор Института истории Академии наук, член Сената Азамат Зиё, заместитель председателя компании «Региональные электрические сети» Дилшод Носиров, ректор Ташкентского педиатрического медицинского института Ботир Даминов и председатель ассоциации деловых женщин «Тадбиркор аёл» Гулнора Махмудова.

В решении отмечается, что по законодательству депутат обязан присутствовать на заседаниях кенгаша и комиссии кенгаша, в состав которой он избран, а также лично участвовать в процессе голосования. В случае невозможности участия необходимо заранее уведомить об этом кенгаш или председателя комиссии.