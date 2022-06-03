В Денауском районе Сурхандарьинской области в конце мая была предотвращена продажа крупной партии наркотиков, сообщило МВД Узбекистана со ссылкой на УВД области.

Получив информацию о том, что житель района по имени Бобо занимается реализацией наркотиков, 25 мая два условных покупателя (сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД) договорились о покупке у мужчины 20 кг опия за 140 тысяч долларов США.

В 3:30 ночи 26 мая мужчина был задержан, когда направлялся из своего дома в назначенное место с наркотиками. Они находились в пакете в 20 упаковках, завёрнутых скотчем. Наркотики были изъяты в качестве вещественных доказательств в присутствии понятых.





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) и статье 246 (контрабанда) Уголовного кодекса Узбекистана.