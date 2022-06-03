Кассир столичной компании «А. А.» гражданин Б. Р. в апреле зарегистрировал 152 кассовых чека покупателей на сумму 1,6 млрд сумов, за которые ему был начислен кешбэк в размере более 16,48 млн сумов

Пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана сообщила, что вся эта сумма, начисленная за «сомнительные» чеки, была аннулирована.



Всего за месяц кассир зарегистрировал 443 чека на сумму 1,8 млрд сумов, накопив более 18 млн сумов кешбэка,

Согласно постановлению правительства от 12 мая (№255), ГНК вправе отказать в возврате 1% от суммы покупки товаров и услуг, если факт приобретения данного товара (услуги) именно этим физическим лицом является сомнительным. Для этого комитет запрашивает у гражданина подтверждение реального совершения покупки.