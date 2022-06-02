На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 15 млн долларов для Узбекистана, сообщила пресс-служба ВБ.

Он будет направлен на финансирование пятилетнего проекта, который окажет содействие правительству страны в реализации мер по реструктуризации и приватизации государственных коммерческих банков, развитию финансовой готовности к стихийным бедствиям, созданию специализированного банка развития, а также совершенствованию инструментов финансирования внешнеторговых операций местных фирм и компаний.

Международная ассоциация развития (МАР), входящая в ВБ, предоставит льготное финансирование правительству Узбекистана по низкой процентной ставке со сроком погашения 30 лет, включая пятилетний льготный период.

По данным ВБ, по мере перехода Узбекистана к рыночной экономике его банковский и страховой секторы сталкиваются с рядом проблем, требующих скорейшего решения, включая нижеследующие вызовы:

1. Банковский сектор Узбекистана состоит из 33 банков. В нем преобладают 12 государственных коммерческих банков (ГКБ), на долю которых к концу 2021 году приходилось 86% от общего объема кредитов в экономике страны. Они традиционно направляли финансовые ресурсы, полученные от государства, в приоритетные отрасли экономики, предоставляя кредиты предприятиям с государственной долей по ставкам ниже рыночных. «Сложившейся системе присущи ненадежное управление банковскими операциями и рисками, а также сильная зависимость от государственного финансирования и капитальной поддержки. Проводимая в настоящее время трансформация и приватизация большинства ГКБ являются одним из макроэкономических приоритетов правительств», — отметили в ВБ. Эти процессы, в том числе, осуществляются при содействии Всемирного банка и других международных финансовых институтов.

2. Узбекистан подвержен стихийным бедствиям, например, более частым и экстремальным засухам, более низкому уровню выпадающих осадков. Прогнозируется, что изменение климата увеличит их частоту и масштабы, наносимого урона. «Нынешние возможности властей, частного сектора и населения справляться с ущербом от стихийных бедствиями ограничены по причине недостаточной развитости рынка страхования рисков стихийных бедствий. Низкая финансовая готовность к покрытию расходов, связанных с последствиями бедствий, может усилить их негативное воздействие на экономику, финансовое положение правительства и благополучие граждан», — подчеркивают в ВБ.

После 2018 года частный сектор получил больший доступ к финансированию благодаря быстрому росту кредитования бизнеса. «Однако малым и средним предприятиям по-прежнему не хватает надлежащего ассортимента и качества финансовых продуктов по причине ограниченного предложения со стороны местных банков», — отметили в ВБ. Власти приняли решение о создании специализированного банка развития, который, среди прочих приоритетов, будет предоставлять финансирование, гарантии и страховые услуги отечественным фирмам и компаниям-экспортерам.

Новый проект, финансируемый Всемирным банком, окажет содействие правительству в решении вышеупомянутых проблем. Он будет реализован Министерством финансов Узбекистана, который отвечает за реструктуризацию и приватизацию ГКБ. Проект состоит из нижеследующих компонентов:

Компонент 1 будет способствовать модернизации, коммерциализации и приватизации ГКБ посредством развития потенциала Минфина в реализации эффективных мер в данной области; модернизации ИКТ-инфраструктуры банков и цифровизации банковских процессов; содействия Банковско-финансовой академии Узбекистана в подготовке нового поколения специалистов соответствующих отраслей.

Компонент 2 инвестирует средства в развитие инструментов финансовой готовности к стихийным бедствиям и повышение эффективности страхового сектора посредством: разработки и реализации национальной стратегии финансирования рисков стихийных бедствий; развития потенциала Агентства по развитию страхового рынка при Минфине в области надзора и регулирования страхового рынка, в том числе рынка страхования рисков стихийных бедствий.

Компонент 3 позволит усовершенствовать инструменты финансирования внешнеторговых операций. Так, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистан получит техническую помощь для создания нового специализированного банка развития, который будет предоставлять услуги местным экспортерам. В рамках проекта также будет оказана техническая помощь Агентству продвижения экспорта и Фонду поддержки экспорта при этом органе для развития соответствующих финансовых продуктов, стимулирующие экспортно-импортные и иные внешнеторговые операции местных частных фирм и компаний.

«Реформирования банковского и страхового секторов, развитие продуктов финансирования экспорта и защиты от рисков стихийных бедствий повысят эффективность предоставления финансовых услуг, внесут вклад в производительность отечественных предприятий, а также будут содействовать устойчивому экономическому росту за счет частного сектора», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

«Новый проект будет способствовать реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы, разработанной при содействии Всемирного банка. Проектные мероприятия внесут вклад в сокращение участия государства в деятельности ГКБ и помогут построить более эффективный и конкурентоспособный банковский сектор основой которого выступают банки частного сектора», — добавил он.