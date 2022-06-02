12 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») на уровне «ВВ-» с прогнозом «стабильный» и рейтингом устойчивости на уровне «b».

Согласно отчету рейтингового агентства Fitch Ratings, «Узнацбанк» продолжает оставаться системообразующим банком в Узбекистане, расширяя свою роль в сфере розничных и корпоративных банковских услуг, в том числе в финансировании стратегически значимых проектов.

Устойчивый рейтинг банка отражает сильную клиентскую базу, высокое качество активов и достаточную капитализацию, которые исторически поддерживались со стороны государства. Согласно Fitch Ratings, «Узнацбанк» имеет хороший уровень капитала и подтверждает высокую позицию в привлечении иностранных инвестиций. Все это нашло положительное отражение в рейтинге.

Агентством Fitch Ratings отмечено, что «Узнацбанком» соблюдаются все пруденциальные нормативы Центрального банка Узбекистана.

Очередное подтверждение рейтинговых оценок со стороны международного агентства является свидетельством правильно выбранной стратегии развития банка, демонстрирует его незаменимую роль в привлечении иностранных инвестиций и обслуживании международных торговых операций, а также указывает на особое положение, которое банк занимает в банковской системе и экономике Узбекистана в целом.

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