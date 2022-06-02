Приезжая в другую страну, всегда важно оставаться на связи со своими родными и друзьями, коллегами и деловыми партнерами. Компания Mobiuz говорит гостям солнечной республики: «Welcome to Uzbekistan — Добро пожаловать в Узбекистан», — и приглашает стать абонентом сотовой связи.

В настоящее время Mobiuz значительно упростил порядок подключения нерезидентов Узбекистана. Для этого им достаточно обратиться в офисы Mobiuz или пункты продаж коммерческих партнеров (дилеров) компании и предоставить паспорт иностранного гражданина.

Если иностранный гражданин:

не имеет ПИНФЛ — услуги предоставляются в течение 90 дней с момента активации SIM/eSIM-карты;

имеет ПИНФЛ — срок оказания услуг не ограничен.

Выбор номера и тарифного плана — важный этап подключения к Mobiuz. Для удобства гостей Узбекистана доступ к подключению открыт на любые категории красивых номеров, в том числе со скидками до 100% при наличии ПИНФЛ. Размер скидки зависит от выбранного тарифа обслуживания.

Для нерезидентов доступен любой из более 20 тарифных планов для физических лиц с месячной и годовой абонентской платой. Годовые тарифы — особенно удобное решение для гостей. Ведь оплатив абонентскую плату один раз, они могут в течение последующих 12 месяцев забыть о ежемесячной оплате за связь. Это поможет привязать любые онлайн-сервисы и пластиковые карты к своему номеру Mobiuz и пользоваться ими даже за рубежом.

На сайте mobi.uz доступна вся дополнительная информация, в том числе о тарифных планах и адресах офисов.

ПИНФЛ — персональный идентификационный номер физического лица. Граждане зарубежных государств могут получить его, обратившись в Центры государственных услуг по Узбекистану.

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