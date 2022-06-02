Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting по результатам 2021 года присвоило АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «uzА+» с прогнозом «позитивный».

Рейтинг «uzA+» означает высокий уровень кредитоспособности банка, отражающий низкий уровень кредитного риска в его деятельности. Банк-обладатель рейтинга «uzA+» характеризуется высоким потенциалом для своевременного и полного выполнения своих финансовых обязательств перед кредиторами, депозиторами и инвесторами.

Как отметило рейтинговое агентство Ahbor-Reyting, АКБ «Капиталбанк» отражает растущие позиции банка на рынке, высокую репутацию и узнаваемый бренд, хороший уровень риск-менеджмента, сбалансированную ликвидную позицию и приемлемую капитализацию, а также стабильно повышающиеся финансовые результаты деятельности.

«Капиталбанк» с момента своего создания всегда придает большое значение налаживанию и расширению взаимовыгодного сотрудничества как с отечественными, так и с зарубежными финансовыми институтами, для чего предлагает им широкий и разнообразный спектр банковских услуг.

Банк предоставляет широкий диапазон услуг для корпоративных клиентов. В том числе расчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валюте, переводы денежных средств в национальной и иностранной валюте, кассовое обслуживание, привлечение свободных денежных средств в депозиты, срочные депозиты, кредитование, корпоративные пластиковые карты для юридических лиц, выпуск и обслуживание пластиковых карт, в том числе и по зарплатным проектам, услуги по системе «банк — клиент», операции с ценными бумагами и прочее.

Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting также отметило, что грамотно разработанная и успешно реализованная кредитная и депозитная политика позволила банку в течение 2021 года значительно увеличить объемы выдаваемых кредитов и привлекаемых депозитов как юридических, так и физических лиц.

Прогноз по рейтингу «позитивный» отражает ожидания Ahbor-Reyting по дальнейшему укреплению позиций «Капиталбанка» на рынке, поддержанию хорошего качества активов и улучшению финансовых результатов деятельности. В перспективе такие факторы, как дальнейшее укрепление рыночных позиций, расширение коммерческой сети, а также продолжение роста капитализации и прибыльности банка будут способствовать дальнейшему укреплению его рыночной позиции в секторе.

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