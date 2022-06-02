Если вы задумались об учебе за рубежом, вам понадобится помощник, чтобы разобраться в этих вопросах.
Чтобы сэкономить деньги и не обращаться в дорогостоящие агентства, стоит заглянуть на сайт Hotcourses.ru. Здесь всю информацию про обучение за границей можно найти бесплатно.
Как это работает:
- Студенты находят программы вузов по всему миру благодаря специальному поисковику.
- Здесь есть вся информация о поступлении, визах, проживании, переезде и карьере. Вам сразу станет понятно, как действовать дальше.
- Hotcourses Russian — это независимый сайт об учебе за рубежом, который помогает студентам самим выбирать, где учиться и напрямую общаться с работниками вузов без посредников. Задавать им вопросы можно 24/7.
- Он создан для людей любого возраста и достатка, владеющих русским языком.
- На сайте можно найти стипендию или грант на обучение. Все это благодаря большой базе вузов британской компании IDP Connect, которая создала портал.
Выбор страны обучения
Если вы не решили, в какой стране учиться, то на сайте можно узнать, подойдет ли вам погода в Канаде. А может быть вам захочется учиться у моря в Австралии.
Чтобы понять, каковы шансы остаться работать и как долго, обязательно нужно изучить списки востребованных профессий.
Также можно узнать, сколько стоит жить в той или иной стране, какая зарплата вас ждет после учебы. Выбор направлений широк: США, Канада, Европа, Азия, Австралия и Новая Зеландия. От популярных, таких как Великобритания и США, до более редких, но не менее интересных, включая Гонконг и Малайзию.
Выбор университета
На портале вы найдете более 3000 учебных заведений со всего мира. Не только университеты, но и колледжи, институты с подготовительными и языковыми курсами.
Для каждого вуза есть подробное описание на русском языке. Вы можете узнать о программах, стипендиях и жизни в кампусе, прочитать отзывы других студентов. А еще — сохранять вузы в «Избранное» и сравнивать их между собой.
Hotcourses.ru сотрудничает напрямую с университетами, поэтому вся информация — из первых рук. На сайте можно бесплатно скачать брошюры вузов и связаться с их представителями, чтобы задать вопросы.
Выбор учебной программы
На Hotcourses представлено более 250 тысяч учебных программ в 67 странах мира. Поисковик поможет вам найти нужную программу по стоимости, уровню обучения, вступительным требованиям, странам и городам.
Широкий выбор программ поможет найти курсы по всем возможным специальностям — от классических до редких или востребованных. Например, в области IT, кибербезопасности и робототехники. В том числе можно найти специальности, которым пока не обучают в Узбекистане.
Стоит обратить внимание на программы с получением сразу двух дипломов. Тогда вы закончите два вуза по цене одного.
Также на сайте есть краткосрочные языковые курсы, курсы подготовки в университет и онлайн-программы для дистанционного обучения, которые стоят гораздо дешевле очных.
Поступление в зарубежный вуз
Материалы на сайте помогут разобраться в тонкостях поступления на бакалавриат, в магистратуру и докторантуру. Вы узнаете, когда подавать заявление, какие экзамены нужно сдать и какие документы собрать.
На Hotcourses.ru есть инструкции по написанию мотивационных писем, составлению рекомендаций и резюме. Если вы хотите учиться за границей бесплатно, то стоит прочитать о стипендиях, которые покрывают до 100% стоимости образования, и о том, как их получить. Поэтому стоит заглянуть в поисковик стипендий.
Переезд на учебу за границу
Сайт был создан в помощь студентам, а сами сотрудники когда-то прошли через все трудности переезда в Лондон, адаптацию и языковой барьер, поэтому они публикуют наиболее полезную информацию. Например, об оформлении студенческой визы, поиске и аренде жилья за рубежом, страховках, возможностях для подработки, планировании бюджета и досуге в разных городах.
Чтобы понять, куда можно поехать учиться сейчас, стоит читать последние новости на Hotcourses.ru. Подписаться на рассылку можно на сайте.
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