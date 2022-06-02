Если вы задумались об учебе за рубежом, вам понадобится помощник, чтобы разобраться в этих вопросах.

Чтобы сэкономить деньги и не обращаться в дорогостоящие агентства, стоит заглянуть на сайт Hotcourses.ru. Здесь всю информацию про обучение за границей можно найти бесплатно.

Как это работает:

Студенты находят программы вузов по всему миру благодаря специальному поисковику. Здесь есть вся информация о поступлении, визах, проживании, переезде и карьере. Вам сразу станет понятно, как действовать дальше. Hotcourses Russian — это независимый сайт об учебе за рубежом, который помогает студентам самим выбирать, где учиться и напрямую общаться с работниками вузов без посредников. Задавать им вопросы можно 24/7. Он создан для людей любого возраста и достатка, владеющих русским языком. На сайте можно найти стипендию или грант на обучение. Все это благодаря большой базе вузов британской компании IDP Connect, которая создала портал.





Выбор страны обучения

Если вы не решили, в какой стране учиться, то на сайте можно узнать, подойдет ли вам погода в Канаде. А может быть вам захочется учиться у моря в Австралии.

Чтобы понять, каковы шансы остаться работать и как долго, обязательно нужно изучить списки востребованных профессий.

Также можно узнать, сколько стоит жить в той или иной стране, какая зарплата вас ждет после учебы. Выбор направлений широк: США, Канада, Европа, Азия, Австралия и Новая Зеландия. От популярных, таких как Великобритания и США, до более редких, но не менее интересных, включая Гонконг и Малайзию.

Выбор университета

На портале вы найдете более 3000 учебных заведений со всего мира. Не только университеты, но и колледжи, институты с подготовительными и языковыми курсами.

Для каждого вуза есть подробное описание на русском языке. Вы можете узнать о программах, стипендиях и жизни в кампусе, прочитать отзывы других студентов. А еще — сохранять вузы в «Избранное» и сравнивать их между собой.





Hotcourses.ru сотрудничает напрямую с университетами, поэтому вся информация — из первых рук. На сайте можно бесплатно скачать брошюры вузов и связаться с их представителями, чтобы задать вопросы.

Выбор учебной программы

На Hotcourses представлено более 250 тысяч учебных программ в 67 странах мира. Поисковик поможет вам найти нужную программу по стоимости, уровню обучения, вступительным требованиям, странам и городам.

Широкий выбор программ поможет найти курсы по всем возможным специальностям — от классических до редких или востребованных. Например, в области IT, кибербезопасности и робототехники. В том числе можно найти специальности, которым пока не обучают в Узбекистане.

Стоит обратить внимание на программы с получением сразу двух дипломов. Тогда вы закончите два вуза по цене одного.

Также на сайте есть краткосрочные языковые курсы, курсы подготовки в университет и онлайн-программы для дистанционного обучения, которые стоят гораздо дешевле очных.





Поступление в зарубежный вуз

Материалы на сайте помогут разобраться в тонкостях поступления на бакалавриат, в магистратуру и докторантуру. Вы узнаете, когда подавать заявление, какие экзамены нужно сдать и какие документы собрать.

На Hotcourses.ru есть инструкции по написанию мотивационных писем, составлению рекомендаций и резюме. Если вы хотите учиться за границей бесплатно, то стоит прочитать о стипендиях, которые покрывают до 100% стоимости образования, и о том, как их получить. Поэтому стоит заглянуть в поисковик стипендий.





Переезд на учебу за границу

Сайт был создан в помощь студентам, а сами сотрудники когда-то прошли через все трудности переезда в Лондон, адаптацию и языковой барьер, поэтому они публикуют наиболее полезную информацию. Например, об оформлении студенческой визы, поиске и аренде жилья за рубежом, страховках, возможностях для подработки, планировании бюджета и досуге в разных городах.

Чтобы понять, куда можно поехать учиться сейчас, стоит читать последние новости на Hotcourses.ru. Подписаться на рассылку можно на сайте.

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