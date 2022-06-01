Первый день лета — подходящий повод подумать о том, как пережить жаркий сезон в комфортной среде и с меньшими затратами.

Что касается жилых пространств, здесь Samsung уже все продумал за вас. Кондиционеры с технологией WindFree значительно экономят электроэнергию и, что является ноу-хау, работают без сквозняков.





Прохлада без ветра

Samsung одним из первых стал производить кондиционеры с инновационной технологией WindFree, которая использует для быстрого охлаждения «неподвижный воздух». Точнее — воздушные потоки, скорость которых не превышает 0,15 м/с. Это стало возможно благодаря десяткам тысяч микроотверстий в системе WindFree, через которые воздух мягко и равномерно распределяется по жилому пространству.

Больше никаких ветров, разгуливающих по дому. Устройство создаст благоприятный микроклимат и поможет забыть о том, каково это — простудиться летом из-за сквозняков в доме.

Что еще умеют кондиционеры WindFree

Кондиционеры Samsung с технологией WindFree имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

Экономия. При работе в режиме WindFree наружный блок потребляет минимальную мощность и расходует до 77% меньше электроэнергии. Минимум шума. Низкоскоростное охлаждение WindFree отличается бесшумной работой — в диапазоне от 16 до 32 дБ. Это все равно что слышать человеческий шепот или тикающие часы. Чистый воздух. Поддерживать гигиену и производительность кондиционера поможет фильтр Tri-Care. Многоуровневая система улавливает пыль, а также нейтрализует аллергены и бактерии.





С помощью приложения SmartThings можно управлять прибором удаленно: включать и выключать, выбирать оптимальный режим или задавать его заранее. Например, если вы возвращаетесь домой и хотите, чтобы помещение охладилось до вашего прихода. Кроме того, вы можете активировать интеллектуальное охлаждение, при котором кондиционер автоматически подберет оптимальные настройки, сравнив температуру за окном и в помещении.

Высокая производительность, стильный дизайн, долговечность и легкость в управлении делают кондиционеры WindFree почти незаменимым атрибутом в любом доме. А жарким летом, когда нужна освежающая прохлада, — особенно.

Более подробно о технологии WindFree вы можете узнать на официальном сайте Samsung.

Сайт: samsung.uz

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