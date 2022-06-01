Прокуратура Кашкадарьинской области прокомментировала сообщения в социальных сетях о том, что в Карши произошло разбойное нападение на квартиру, во время которого был убит глава семейства, а остальные члены семьи получили серьезные ранения.

По данным ведомства, 31 мая в одной из квартир в сходе граждан микрорайона «Комилон» обнаружено тело гражданина Л. А. (1995 г. р.) с признаками насильственной смерти.

В этот же день прокуратура Карши возбудила уголовное дело в отношении О. Д. (2004 г. р.) по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Подозреваемый был задержан.

В настоящее время областная прокуратура проводит следственные действия.