В минувшие выходные — 28−29 мая в Зааминском национальном природном парке в Джизакской области состоялся второй международный горный ультрамарафон Zaamin Ultra. Организованное Фондом развития культуры и искусства Узбекистана мероприятие является частью серии забегов Samarkand Marathon. Спортсмены-профессионалы и любители соревновались на дистанциях 2, 10, 21 и 50 км.

Живописный маршрут проходил на высоте 2200 м над уровнем моря. Всего для забега было зарегистрировано 1200 человек, но вместе с теми, кто приехал поддержать участников, это число превысило 2000. Средства, внесённые за участие в забеге, пойдут на реализацию проекта адаптации музеев страны к людям с нарушением зрения, а именно закупку аудиогидов, тактильных рисунков и необходимого оборудования.

Журналист «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров запечатлел волнительные моменты марафона, среди участников которого были целые коллективы и семьи, а также церемонию награждения.

29 мая в 7:00 был дан старт первому забегу — на 50 км. Всего было зарегистрировано 37 человек, включая 4 женщин.





Участники забега на 21 км стартовали ровно в 10:00, а на 10 км — где было зарегистрировано больше всего участников — в 10:10. В 10:20 был начат забег на 2 км.





Большинство участников признавались, что их целью было проверить свои силы. Для некоторых целью было победить в забеге. А кто-то приехал отдохнуть с семьёй или коллективом.





Марафон этого года отличался от предыдущего лучшей организацией. Был решён ряд проблем, имевших место в 2021 году, упрощена регистрация достигших финиша, перед линией старта было установлено табло с указанием времени.

Медали для участников были двух видов (в прошлом году — одного вида).





















Группы волонтёров и профессиональных спортсменов организовали наблюдательные пункты и морально поддерживали участников, а при необходимости оказывали нужную помощь.













Отметка для возврата участников забега на 2 км.









Zaamin Ultra отличается от других забегов, проводимых в Узбекистане, более сложным маршрутом. Первые 5 км приходится в основном бежать вверх, дальше маршрут становится легче.









Медиаюрист Мадина Турсунова.

Марафон объединил представителей самых разных сфер — госслужащих, сотрудников сфер финансов, банков, правоохранительных органов, военных, работников частного сектора, журналистов и блогеров, студентов, школьников, иностранных граждан и других.





Площадка старта и финиша.





Основатель проекта Cover up, продюсер и режиссёр Тимур Салимов.

Прогулка в горах — одно из лучших вариантов провести время с семьёй. В этом году некоторые участники были даже с детскими колясками.

Сотрудница пресс-службы Министерства туризма и культурного наследия Азиза Узакбергенова.

В беседе участники рассказывают, что для них главная цель не прибежать первым, а проверить свои физические возможности, силу воли, улучшить здоровье.

































Церемония награждения

Артур Шаипов.

50 км, мужчины

1. Артур Шаипов (4:40:30)

2. Рафаель Зинуров (4:55:01, в 2021 году показал результат 5:05:30)

3. Олег Парсегов (4:55:15)

4. Фаррух Ҳамроев (4:56:39)

5. Юсуф Назаров (5:02:02)

Малика Мақсудова.

50 км, женщины

1. Малика Мақсудова (5:02:52)

2. Дилфуза Аллаярова (5:24:53, в 2021 году была единственной награждённой с результатом 6:19:30)

3. Дария Ядерная (7:07:22)

4. Сурайё Раҳмонова (8:18:00)





21 км, мужчины

1. Андрей Шарипов (1:36:59)

2. Семён Шадрин (1:38:17)

3. Семён Севастьянов (1:45:56)

4. Николай Волков (1:46:50)

5. Мухаммадраим Ниязов (1:52:05)





21 км, женщины

1. Наталья Пятаева (2:04:10)

2. Диана Валиева (2:16:08)

3. Альбина Авакян (2:21:13)

4. Софья Назарова (2:22:29)

5. Ольга Каменцева (2:24:06)





10 км, мужчины

1. Гиёсжон Эркабоев (0:47:19)

2. Исроил Равшанов (0:49:25)

3. Сухроб Кобилов (0:49:35)

4. Алимардон Сабиров (0:50:08)

5. Миржалол Жумаев (0:50:46)





10 км, женщины

1. Мадина Сагатова (0:52:09)

2. Эъзоза Хашимова (0:54:25)

3. Ойнури Кошмуродова (0:59:46)

4. Екатерина Валкова (1:01:07)

5. Арнела Никитина (1:02:22)

По словам организаторов, в скором времени планируются Бухарский ночной марафон (август) и Samarkand Half Marathon.

Участники





















Имена всех зарегистрированных участников были напечатаны на крупном баннере.















