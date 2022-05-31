В минувшие выходные — 28−29 мая в Зааминском национальном природном парке в Джизакской области состоялся второй международный горный ультрамарафон Zaamin Ultra. Организованное Фондом развития культуры и искусства Узбекистана мероприятие является частью серии забегов Samarkand Marathon. Спортсмены-профессионалы и любители соревновались на дистанциях 2, 10, 21 и 50 км.
Живописный маршрут проходил на высоте 2200 м над уровнем моря. Всего для забега было зарегистрировано 1200 человек, но вместе с теми, кто приехал поддержать участников, это число превысило 2000. Средства, внесённые за участие в забеге, пойдут на реализацию проекта адаптации музеев страны к людям с нарушением зрения, а именно закупку аудиогидов, тактильных рисунков и необходимого оборудования.
Журналист «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров запечатлел волнительные моменты марафона, среди участников которого были целые коллективы и семьи, а также церемонию награждения.
29 мая в 7:00 был дан старт первому забегу — на 50 км. Всего было зарегистрировано 37 человек, включая 4 женщин.
Участники забега на 21 км стартовали ровно в 10:00, а на 10 км — где было зарегистрировано больше всего участников — в 10:10. В 10:20 был начат забег на 2 км.
Большинство участников признавались, что их целью было проверить свои силы. Для некоторых целью было победить в забеге. А кто-то приехал отдохнуть с семьёй или коллективом.
Марафон этого года отличался от предыдущего лучшей организацией. Был решён ряд проблем, имевших место в 2021 году, упрощена регистрация достигших финиша, перед линией старта было установлено табло с указанием времени.
Медали для участников были двух видов (в прошлом году — одного вида).
Группы волонтёров и профессиональных спортсменов организовали наблюдательные пункты и морально поддерживали участников, а при необходимости оказывали нужную помощь.
Отметка для возврата участников забега на 2 км.
Zaamin Ultra отличается от других забегов, проводимых в Узбекистане, более сложным маршрутом. Первые 5 км приходится в основном бежать вверх, дальше маршрут становится легче.
Медиаюрист Мадина Турсунова.
Марафон объединил представителей самых разных сфер — госслужащих, сотрудников сфер финансов, банков, правоохранительных органов, военных, работников частного сектора, журналистов и блогеров, студентов, школьников, иностранных граждан и других.
Площадка старта и финиша.
Основатель проекта Cover up, продюсер и режиссёр Тимур Салимов.
Прогулка в горах — одно из лучших вариантов провести время с семьёй. В этом году некоторые участники были даже с детскими колясками.
Сотрудница пресс-службы Министерства туризма и культурного наследия Азиза Узакбергенова.
В беседе участники рассказывают, что для них главная цель не прибежать первым, а проверить свои физические возможности, силу воли, улучшить здоровье.
Церемония награждения
Артур Шаипов.
50 км, мужчины
1. Артур Шаипов (4:40:30)
2. Рафаель Зинуров (4:55:01, в 2021 году показал результат 5:05:30)
3. Олег Парсегов (4:55:15)
4. Фаррух Ҳамроев (4:56:39)
5. Юсуф Назаров (5:02:02)
Малика Мақсудова.
50 км, женщины
1. Малика Мақсудова (5:02:52)
2. Дилфуза Аллаярова (5:24:53, в 2021 году была единственной награждённой с результатом 6:19:30)
3. Дария Ядерная (7:07:22)
4. Сурайё Раҳмонова (8:18:00)
21 км, мужчины
1. Андрей Шарипов (1:36:59)
2. Семён Шадрин (1:38:17)
3. Семён Севастьянов (1:45:56)
4. Николай Волков (1:46:50)
5. Мухаммадраим Ниязов (1:52:05)
21 км, женщины
1. Наталья Пятаева (2:04:10)
2. Диана Валиева (2:16:08)
3. Альбина Авакян (2:21:13)
4. Софья Назарова (2:22:29)
5. Ольга Каменцева (2:24:06)
10 км, мужчины
1. Гиёсжон Эркабоев (0:47:19)
2. Исроил Равшанов (0:49:25)
3. Сухроб Кобилов (0:49:35)
4. Алимардон Сабиров (0:50:08)
5. Миржалол Жумаев (0:50:46)
10 км, женщины
1. Мадина Сагатова (0:52:09)
2. Эъзоза Хашимова (0:54:25)
3. Ойнури Кошмуродова (0:59:46)
4. Екатерина Валкова (1:01:07)
5. Арнела Никитина (1:02:22)
По словам организаторов, в скором времени планируются Бухарский ночной марафон (август) и Samarkand Half Marathon.
Участники
Имена всех зарегистрированных участников были напечатаны на крупном баннере.