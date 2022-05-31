Сотрудники уголовного розыска УВД Наманганской области 28 мая в 22:00 на основании полученной оперативной информации провели осмотр дома 31-летнего гражданина, проживающего в Намангане, сообщила пресс-служба МВД.

В результате осмотра в крытом помещении, прилегающем к его дому, было обнаружено 50 коробок, в которых находилось 116 видов лекарственных препаратов зарубежного производства, не имеющих соответствующих документов.

Общая сумма изъятых из незаконного оборота лекарств составила 700 млн сумов.

По данному факту проводятся таможенные проверки и следственные действия.